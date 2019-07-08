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Haziran'da Kapadokya'ya rekor ziyaretçi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 17:44 | Son Güncelleme

NEVŞEHİR Valiliği'nden yapılan açıklamada, Haziran ayında Kapadokya'ya 428 bin 230 ile rekor düzeyde yerli ve yabancı turist geldiği belirtildi.

Haziran'da Kapadokya'ya rekor ziyaretçi

NEVŞEHİR, (DHA) - NEVŞEHİR Valiliği'nden yapılan açıklamada, Haziran ayında Kapadokya'ya 428 bin 230 ile rekor düzeyde yerli ve yabancı turist geldiği belirtildi.
Açıklamaya göre, Nevşehir ve Ürgüp'teki tarihi ve turistik merkezlerin yanında Hacıbektaş Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzesi, Çavuşin, Karanlık ve Gülşehir Saint Jean Kilisesi, Derinkuyu, Kaymaklı, Özkonak, Tatlarin ve Mazı yeraltı şehirleri, Göreme Açık Hava Müzesi, Zelve Örenyeri, Gülşehir Açık Saray Harabeleri, Hacıbektaş Veli Müzesi ve Hacıbektaş Atatürk Evi'ni, toplam 428 bin 230 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.
Kapadokya bölgesindeki tarihi ve turistik merkezleri, geçen yılın aynı döneminde 250 bin 230 yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Haziran'da Kapadokya'ya rekor ziyaretçiHaziran'da Kapadokya'ya rekor ziyaretçi

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