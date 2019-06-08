Haziranda kar keyfi

SİVAS (AA) - Sivas'ın İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın güney yamaçlarından doğan ve Bafra Burnu'ndan Karadeniz'e dökülen Kızılırmak'ta, Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında kamp ve doğa yürüyüşü düzenlendi.

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, Sivas Valiliği himayesinde Sivas Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Kulübü (SİVDAK ) organizesiyle başlatılan programda, Kızılırmak'ın doğduğu kaynakların en büyük kolu olan Kızılmezra köyü başlangıcından itibaren Kızılırmak'ı takip ederek, 10 gün boyunca Sivas il merkezine kadar yürüyüş ve kamp faaliyeti başlatıldı.

Yaklaşık 170 kilometrelik parkur boyunca her yaştan katılımcı, Sivas'ın keşfedilmeyi bekleyen coğrafi ve doğal güzelliklerine şahit oluyor.

- Kar üzerinde serinleyip, kar helvası yaptılar

Kızılırmak'ın doğduğu 2 bin 500 rakımlı Kızıldağ eteklerinden başlayan ilk gün parkurunda, katılımcılar altından ırmağın geçtiği kar kütlesi üzerinde serinleme fırsatı buldu.

Yanlarında getirdikleri dut pekmeziyle kar helvası yapmayı da ihmal etmeyen katılımcılar, doğal güzelliklerin içinde dondurma yediklerini belirterek, yaklaşık 30 derece sıcaklıkta karın keyfini sürdü. Daha sonra halat yardımıyla şelaleden aşağı inen sporcular, buz gibi suyun altında Türk bayrağı açtı.

Etkinlik kapsamında, Kızılırmak'ın geçtiği İmranlı, Zara ve Hafik ilçeleri güzergahı üzerinde onlarca tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri görecek ve aynı zamanda görüntüleyecek katılımcılar, Sivas'ın birbirinden farklı birçok zenginliğini de meraklılara aktaracak.

