HABER

Haziranda kar keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2019 11:51 | Son Güncelleme

Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ta düzenlenen kamp ve doğa yürüyüşüne katılanlar, altından ırmağın geçtiği kar kütlesi üzerinde serinleme fırsatı buldu

SİVAS (AA) - Sivas'ın İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın güney yamaçlarından doğan ve Bafra Burnu'ndan Karadeniz'e dökülen Kızılırmak'ta, Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında kamp ve doğa yürüyüşü düzenlendi.

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, Sivas Valiliği himayesinde Sivas Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Kulübü (SİVDAK ) organizesiyle başlatılan programda, Kızılırmak'ın doğduğu kaynakların en büyük kolu olan Kızılmezra köyü başlangıcından itibaren Kızılırmak'ı takip ederek, 10 gün boyunca Sivas il merkezine kadar yürüyüş ve kamp faaliyeti başlatıldı.

Yaklaşık 170 kilometrelik parkur boyunca her yaştan katılımcı, Sivas'ın keşfedilmeyi bekleyen coğrafi ve doğal güzelliklerine şahit oluyor.

- Kar üzerinde serinleyip, kar helvası yaptılar

Kızılırmak'ın doğduğu 2 bin 500 rakımlı Kızıldağ eteklerinden başlayan ilk gün parkurunda, katılımcılar altından ırmağın geçtiği kar kütlesi üzerinde serinleme fırsatı buldu.

Yanlarında getirdikleri dut pekmeziyle kar helvası yapmayı da ihmal etmeyen katılımcılar, doğal güzelliklerin içinde dondurma yediklerini belirterek, yaklaşık 30 derece sıcaklıkta karın keyfini sürdü. Daha sonra halat yardımıyla şelaleden aşağı inen sporcular, buz gibi suyun altında Türk bayrağı açtı.

Etkinlik kapsamında, Kızılırmak'ın geçtiği İmranlı, Zara ve Hafik ilçeleri güzergahı üzerinde onlarca tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri görecek ve aynı zamanda görüntüleyecek katılımcılar, Sivas'ın birbirinden farklı birçok zenginliğini de meraklılara aktaracak.

İşyerinde topuklu ayakkabı zorunluluğuna büyük tepkiİşyerinde topuklu ayakkabı zorunluluğuna büyük tepki
Çanakkale’de feribot iskelesinde uzun araç kuyrukları oluştuÇanakkale’de feribot iskelesinde uzun araç kuyrukları oluştu
Mide küçültme ameliyatlarıyla ilgili Meclis'te alt komisyonMide küçültme ameliyatlarıyla ilgili Meclis'te alt komisyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kar Kızılırmak Sivas

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım'dan Ekrem İmamoğlu ile ortak yayın açıklaması

Binali Yıldırım'dan Ekrem İmamoğlu ile ortak yayın açıklaması

Maduro sosyal medyadan duyurdu: Emrettim

Maduro sosyal medyadan duyurdu: Emrettim

Bikinili pozlardan sonra imalı paylaşım

Bikinili pozlardan sonra imalı paylaşım

Transparan elbisesiyle sosyal medyayı salladı

Transparan elbisesiyle sosyal medyayı salladı

Beşiktaş'ta can pazarı! Birden fazla ölü ve yaralı

Beşiktaş'ta can pazarı! Birden fazla ölü ve yaralı

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Önce köpeği tekmeledi, sonra iş yeri sahibini yumrukladı

Önce köpeği tekmeledi, sonra iş yeri sahibini yumrukladı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

İstanbul'da hareketli dakikalar! Alarmlar çaldı, özel harekat operasyon yaptı

İstanbul'da hareketli dakikalar! Alarmlar çaldı, özel harekat operasyon yaptı

Adana'da görenlerin içini acıtan olay!

Adana'da görenlerin içini acıtan olay!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Soylu açıkladı: 5 terörist mağarada kıstırıldı

Bakan Soylu açıkladı: 5 terörist mağarada kıstırıldı

Pençe Harekatı'nda 13 günde 43 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Harekatı'nda 13 günde 43 terörist etkisiz hale getirildi

Ölüm asansör girişinde yakaladı

Ölüm asansör girişinde yakaladı

Diyarbakır'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Osman Gülen öldürüldü!

Beşiktaş’ta bir sürücü makas atmaya çalışırken arkadan çarptı: 2 ölü 8 yaralı

Beşiktaş'ta can pazarı! Birden fazla ölü ve yaralı

Düzce'deki düğünde çıkan kavgada 1 kişiyi tabancayla, 2 kişiyi de bıçakla yaraladı

Düğünde dehşet saçtı! Hem tabanca hem bıçak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.