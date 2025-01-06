'Hazırım' diyen teröristbaşı bir de evlenmek istiyormuş: Abdullah Öcalan'ın yeni talebi Ankara kulislerinden sızdı

1999'dan bu yana İmralı'da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası çeken teröristbaşı Abdullah Öcalan gündemden düşmüyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM yeni yasama yılına başlarken attığı adımlar ve dile getirdiği çağrıların yankıları her geçen gün yepyeni bir boyut kazanıyor. İmralı'ya giden DEM Parti heyeti, Öcalan'ın mesajını kamuoyuyla paylaştı. Gelinen son noktada Öcalan'ın evliliği gündemde.

'İMRALI' TEMASI TBMM'Yİ HAREKETLENDİRDİ

Bugün TBMM oldukça hareketliydi. Zira geçtiğimiz günlerde İmralı Cezaevi'ne giden DEM Partili milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, TBMM'de siyasi partileri ziyaret turuna devam etti. DEM Parti'nin Öcalan ile görüşmesinin ardından yapılan bu görüşmeler yakından takip edildi. Önümüzdeki günlerde hem temaslar devam edecek hem de gözler kulaklar süreçle ilgili açıklamalarda olacak.

TERÖRİSTBAŞI ÖCALAN: HAZIRIM

Önder ve Buldan'ın İmralı ziyaretinin ardından ise Öcalan'ın mesajı kamuoyuyla paylaşılmıştı. Açıklamada 7 madde halinde şu mesajlar yer alıyordu:

Sayın Bahçeli’nin ve Sayın Erdoğan’ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim.

Heyet bu yaklaşımımı gerek devletle gerekse siyasi çevrelerle paylaşacaktır. Bunlar ışığında gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım.

Bütün bu çabalarımız, ülkeyi hak ettiği düzeye taşıyacak ve aynı zamanda demokratik bir dönüşüm için de çok kıymetli bir kılavuz olacaktır.

Devir Türkiye ve bölge için barış, demokrasi ve kardeşlik devridir.

Devir Türkiye ve bölge için barış, demokrasi ve kardeşlik devridir. Türk-Kürt kardeşliğini yeniden güçlendirmek tarihi bir sorumluluk olduğu kadar tüm halklar için de kader belirleyici bir önem ve aciliyet kazanmıştır.

Sürecin başarısı için Türkiye’deki tüm siyasi çevrelerin dar ve dönemsel hesaplara takılmadan inisiyatif alması, yapıcı davranması ve pozitif katkı sunması elzemdir. Bu katkıların en önemli zeminlerinden biri de şüphesiz TBMM olacaktır.

Gazze ve Suriye’de yaşanan hadiseler göstermiştir ki,dışarıdan müdahalelerle kangrenleştirilmeye çalışılan bu sorunun çözümü artık ertelenemez bir hal almıştır.

Bunun ciddiyetiyle doğru orantılı bir çalışmayı başarıya ulaştırmak için muhalefetin de katkı ve önerileri değerlidir.

İDDİA: TERÖRİSTBAŞI ÖCALAN EVLENMEK İSTİYOR

Bugün Ankara kulislerinde çok çarpıcı bir iddia dolaşıyordu. Öcalan'ın "evlenmek istediği" iddiasını gündeme taşıyan TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, "İmralı'nın taleplerinden biri de yeni bir hayat kurmak ve ev hapsine çıkıp evlenmek istiyormuş" dedi.

"TALEBİNİ DEVLET YETKİLİLERİYLE PAYLAŞTI"

Öcalan'ın "yeniden bir hayata başlangıç yapmak istediğini devlet yetkilileriyle paylaştığı" da konuşuluyor.

'İMRALI' SÜRECİ, MHP LİDERİ BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMASIYLA BAŞLADI

İmralı sürecini başlatan ise TBMM’nin yeni yasama yılı açılışındaki özel oturumda DEM Parti milletvekilleri ile tokalaşan MHP lideri Devlet Bahçeli oldu. Bahçeli, partisinin 22 Ekim'deki grup toplantısında yaptığı konuşmada, Öcalan'ın TBMM’ye gelerek örgütü lağvettiğini duyurmasını ve umut hakkından yararlanmasını şu ifadelerle dile getirmişti:

“'Teröristbaşı işin içinde olmazsa bir şey çıkmaz' diyenlere de sesleniyorum; şayet teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, ‘Umut Hakkı’nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil ne de Edirne; adres İmralı’dan DEM’e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız; vatan, millet, devlet, bayrak, ortak gelecek ve tam bağımsızlık için bunu dahi sineye çekmeye sonuna kadar hazırız.”

MHP lideri, 26 Kasım'da da DEM Parti ile İmralı arasında derhal temas kurulmasını isterken, aynı gün DEM Parti eş başkanları Öcalan'la görüşmek için Adalet Bakanlığı'na yazılı başvuruda bulunmuştu.

25 YILDIR İMRALI’DA

25 yıldır İmralı Cezaevi'nde bulunan terör örgütü PKK elebaşı, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) operasyonuyla 15 Şubat 1999'da Kenya’da yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti. 31 Mayıs 1999'da görülmeye başlanan dava sonunda idam cezasına çarptırılan Öcalan'ın cezası, 2002'de idam cezasının kaldırılmasının ardından Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından ağırlaştırılmış müebbet hapse çevrilmişti.