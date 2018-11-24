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Hazırladığı videoyla öğrencisini okula döndürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2018 15:26 | Son Güncelleme

İzmir'de bir öğretmen, kız çocuklarını okula göndermeyen aileyi hazırladığı videoyla ikna etti - Öğretmen Selçuk Aktay: "Ben öğrencimizi kazanacağımıza inanmıştım. Ne yapıp, edip gençleri hayata kazandırmalıyız"

İZMİR (AA) - İzmir Kemalpaşa'da görevli öğretmen Selçuk Aktay, ailesi tarafından okula gönderilmeyen öğrencisi Gülay Şen'in ailesini, hazırladığı videoyla ikna etmeyi başardı.

İbrahim Polat Ege Seramik Meslek Lisesinde müdür vekili olarak görev yapan Aktay, öğrencilerinden Şen'in okula gelmediğini fark edince durumu araştırmaya başladı.

Kız çocuğunun okula ailesi tarafından gönderilmediğini anlayan Aktay, aileyle görüşmesine rağmen olumlu bir dönüş alamadı.

İşin peşini bırakmayan Aktay, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan "Meslek Liseleri Ailelerle Buluşuyor" projesi kapsamında öğrencileriyle yaşlı bir kadını evinde ziyaret edip ona yardım etti.

Etkinliğe Şen'i de davet eden Aktay, öğrencisinin yaşlı teyzeye yardım ederken, yemek yaparken ve bulaşık yıkarken çekilen fotoğraflarını kullanarak bir video hazırladı.

Videoyu Şen'in ailesine izleten Aktay, bu sefer ailesini ikna etmeyi başardı ve öğrencisini okula kazandırdı.

- "Ana sınıfı öğretmeni olmak istiyor"

Aktay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şen'in okula tekrar dönmesinden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Aktay, "Ağabeylerine videoyu izlettikten sonra sordum. 'Burada iki şey var. İlk olarak bu çocuğu arkadaşlarından koparmayın. İkincisi de sizin anneniz okuyamadığı için evde bulaşıkları yıkıyor. Siz kız kardeşinizin bulaşıkçı olmasını mı istiyorsunuz ?' dedim. Ağabeyleri ikna olunca Gülay tekrar okula geldi." dedi.

Gülay'ın lise son sınıf öğrencisi olduğunu dile getiren Aktay, şunları kaydetti:

"Gülay okulu bitirecek bu yıl. Ana sınıfı öğretmeni olmak istiyor. İnşallah biz de onun hazırlanması için elimizden geleni yapacağız. Ben öğrencimizi kazanacağımıza inanmıştım. Bizi yetiştiren öğretmenlerimiz, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bize bu ülkeyi emanet ettiler. Biz borçluyuz. Biz ne yapıp edip gençleri hayata kazandırmalıyız."

- Gülay'dan öğretmenlerine mektup

Tekrar okula dönen Şen ise sınıf öğretmeni Hafize Akın ve Aktay'a Öğretmenler Günü'nde mektup yazdı.

Mektupta 12'inci sınıfta okumasını öğretmenlerine borçlu olduğunu ifade eden Şen, geçmişteki hatalarını tekrar etmeyeceğinin sözünü verdi.

Şen mektupta "Okumak benim için bir hayaldi. Geleceğimi kurtardıkları için Selçuk Bey ve Hafize öğretmenim olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız." ifadelerine de yer verdi.

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