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Hazırlanan proje ile artık bu kanyonun ismi değişecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2019 11:33 | Son Güncelleme

Dünyanın en büyük kanyonları arasında gösterilen ve doğal yapısıyla hayranlık uyandıran Artvin’in Ardanuç ilçesindeki Cehennem Deresi Kanyonu’nun iki yakasını birleştirecek olan cam köprü ve sosyal tesislerinde için yer aldığı “Cehennem Deresi’nde cennet yaşanıyor” isimli proje ihaleye çıkıyor.Artvin’in Ardanuç ilçesine 7 kilometre uzaklıktaki doğal SİT Alanı Cehennem Deresi Kanyonu’nun, turizme kazandırılması için Ardanuç Kaymakamlığı ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde başlatılan çalışma kapsamında, “Cehennem Deresi’nde cennet yaşanıyor” isimli bir proje hazırlandı.Yapılacak proje kapsamında 2,5 kilometre uzunluğu, 200 metre yüksekliği ve 70 metre genişliği ile dünyanın ve Türkiye’nin en büyük kanyonlarından olan kanyonun çevresinde gezi ve yürüyüş yolları planlanıyor.Kanyonun iki yakası ayrıca inşa edilecek 80 metre uzunluğunda, 2,5 metre genişliğinde cam köprü ile birleştirilecek.

Dünyanın en büyük kanyonları arasında gösterilen ve doğal yapısıyla hayranlık uyandıran Artvin’in Ardanuç ilçesindeki Cehennem Deresi Kanyonu’nun iki yakasını birleştirecek olan cam köprü ve sosyal tesislerinde için yer aldığı “Cehennem Deresi’nde cennet yaşanıyor” isimli proje ihaleye çıkıyor.
Artvin’in Ardanuç ilçesine 7 kilometre uzaklıktaki doğal SİT Alanı Cehennem Deresi Kanyonu’nun, turizme kazandırılması için Ardanuç Kaymakamlığı ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde başlatılan çalışma kapsamında, “Cehennem Deresi’nde cennet yaşanıyor” isimli bir proje hazırlandı.
Yapılacak proje kapsamında 2,5 kilometre uzunluğu, 200 metre yüksekliği ve 70 metre genişliği ile dünyanın ve Türkiye’nin en büyük kanyonlarından olan kanyonun çevresinde gezi ve yürüyüş yolları planlanıyor.
Kanyonun iki yakası ayrıca inşa edilecek 80 metre uzunluğunda, 2,5 metre genişliğinde cam köprü ile birleştirilecek. Proje etap etap ihaleye çıkarken, Cehennem Deresi Kanyonu, turistler için cazip hale de getirilmesi hedefleniyor. Cehennem Deresi Kanyonu, taşlı ve dik patikalarının yanı sıra tek kişinin bile zor sığacağı yollardan geçilerek gezilebiliyor.

Hazırlanan proje ile artık bu kanyonun ismi değişecek

Hazırlanan proje ile artık bu kanyonun ismi değişecek

Hazırlanan proje ile artık bu kanyonun ismi değişecek

Hazırlanan proje ile artık bu kanyonun ismi değişecek

Hazırlanan proje ile artık bu kanyonun ismi değişecek

Hazırlanan proje ile artık bu kanyonun ismi değişecek

Hazırlanan proje ile artık bu kanyonun ismi değişecek

Hazırlanan proje ile artık bu kanyonun ismi değişecek

Hazırlanan proje ile artık bu kanyonun ismi değişecek

Hazırlanan proje ile artık bu kanyonun ismi değişecek

Hazırlanan proje ile artık bu kanyonun ismi değişecek

Hazırlanan proje ile artık bu kanyonun ismi değişecek

Hazırlanan proje ile artık bu kanyonun ismi değişecek

Hazırlanan proje ile artık bu kanyonun ismi değişecek

Hazırlanan proje ile artık bu kanyonun ismi değişecek
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