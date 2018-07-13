HAZIRLIK MAÇI | FC Wil - Galatasaray (Canlı skor)

Galatasaray, hazırlık maçında FC Wil ile karşı karşıya geliyor. FC Wil-Galatasaray hazırlık maçı, Galatatasaray'ın İsviçre kampında oynadığı ilk hazırlık maçı oldu. İşte FC Wil-Galatasaray hazırlık maçının ayrıntıları...
İşte FC Wil-Galatasaray maçının 11'leri;
FC Wil: Kostadinovic, Nick von Niederhausern, Havenaar, Gonçalves, Rahimi, Schallibaum, Eduardo, Lombardi, Breitenmoser, Silvio, Cortelezzi
Galatasaray: İsmail, Mariano, Maicon, Ahmet, Carole, Celil, Donk, Selçuk, Feghouli, Rodrigues, Eren
MAÇTAN DAKİKALAR
Dakika 32: Galatasaray, Eren Derdiyok'un kaydettiği golle 1-0 öne geçti.
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