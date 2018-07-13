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HAZIRLIK MAÇI | FC Wil - Galatasaray (Canlı skor)

GALATASARAY HABERLERİ  | 13.07.2018 16:14 | Son Güncelleme

Yeni sezon hazırlıklarını İsviçre'de sürdüren Galatasaray, hazırlık maçına çıkıyor. FC Wil-Galatasaray hazırlık maçı, İsviçre'de oynanıyor. FC Wil-Galatasaray hazırlık maçında Galatasaray, yedek ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıktı. İşte FC Wil-Galatasaray hazırlık maçının tüm detayları...

HAZIRLIK MAÇI | FC Wil - Galatasaray (Canlı skor)

Galatasaray, hazırlık maçında FC Wil ile karşı karşıya geliyor. FC Wil-Galatasaray hazırlık maçı, Galatatasaray'ın İsviçre kampında oynadığı ilk hazırlık maçı oldu. İşte FC Wil-Galatasaray hazırlık maçının ayrıntıları...

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İşte FC Wil-Galatasaray maçının 11'leri;

FC Wil: Kostadinovic, Nick von Niederhausern, Havenaar, Gonçalves, Rahimi, Schallibaum, Eduardo, Lombardi, Breitenmoser, Silvio, Cortelezzi

Galatasaray: İsmail, Mariano, Maicon, Ahmet, Carole, Celil, Donk, Selçuk, Feghouli, Rodrigues, Eren

MAÇTAN DAKİKALAR

Dakika 32: Galatasaray, Eren Derdiyok'un kaydettiği golle 1-0 öne geçti.


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Galatasaray fc wil hazırlık maçı

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