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Hazırlık maçı öncesi ’Emine Bulut’ yazılı pankart ile sahaya çıktılar

YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2019 17:43 | Son Güncelleme

Amatör ligde mücadele eden Kırıkkale Büyük Anadoluspor ile Hacettepespor hazırlık maçı öncesi futbolcular, "Anne lütfen ölme...

Hazırlık maçı öncesi ’Emine Bulut’ yazılı pankart ile sahaya çıktılar

Amatör ligde mücadele eden Kırıkkale Büyük Anadoluspor ile Hacettepespor hazırlık maçı öncesi futbolcular, "Anne lütfen ölme... #Emine Bulut" yazılı pankart ile sahaya çıktı.
Kırıkkale’de 18 Ağustos’ta Menderes Caddesi’nde bir restaurantta eski eşi Fedai Varan, 10 yaşındaki küçük kızı F.B.V’nin yanında annesi Emine Bulut’u gözü dönmüş bir şekilde defalarca bıçakladı. Kızının gözü önünde kanlar içinde kalan Emine Bulut’un "ölmek istemiyorum" feryadı yürekleri dağladı, talihsiz kız da "anne ne olur" ölme diyerek herkesi ağlattı.
Amatör Ligde mücadele eden Kırıkkale Büyük Anadoluspor ile Hacettepespor hazırlık maçı öncesi Başpınar Stadyumunda futbolcular, "Anne lütfen ölme... #Emine Bulut" yazılı pankart ile sahaya çıktı.

Hazırlık maçı öncesi ’Emine Bulut’ yazılı pankart ile sahaya çıktılar

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