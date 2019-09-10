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Hazırlık maçı öncesi futbolcular birbirine girdi

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2019 10:00 | Son Güncelleme

 DÜZCE'de, Bölgesel Amatör Lig takımları Kaynaşlı Belediyespor ile Gaziantep Ankas Spor Kulübü arasında oynanacak hazırlık maçı öncesi futbolcular, tekme tokat kavga etti.

Hazırlık maçı öncesi futbolcular birbirine girdi

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'de, Bölgesel Amatör Lig takımları Kaynaşlı Belediyespor ile Gaziantep Ankas Spor Kulübü arasında oynanacak hazırlık maçı öncesi futbolcular, tekme tokat kavga etti. Yaralanan 3 Kaynaşlıspor futbolcusu, hastaneye kaldırıldı.
Kaynaşlı'daki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde, dün, Kaynaşlıspor ile Gaziantep Ankas Spor futbolcuları, hazırlık maçı için bir araya geldi. Maç öncesi Gaziantep Ankas Spor ile Kaynaşlıspor futbolcuları arasında, bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Futbolcular, birbirine tekme tokat saldırdı. Gaziantep Ankas Spor futbolcuları, yere düşürdükleri Kaynaşlıspor futbolcusunu tekmeledi. Kavgada 3 Kaynaşlıspor futbolcusu yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından 3 futbolcu, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gaziantepli futbolcular ise Kaynaşlı Jandarma Komutanlığı'nda gözetim altına alındı. Hazırlık maçı ise iptal edildi.
Öte yandan Kaynaşlıspor futbolcularının yaralandığını duyan ilçe sakinlerinden bir grup, Topuk Yaylası'na çıktı. Bazı kişiler, gece saatlerinde İlçe Jandarma Komutanlığı önünde saatlerce bekledi. İlçe sakinlerinin uzaklaşmasıyla Gaziantepli futbolcular, jandarma eşliğinde Düzce'den çıkarıldı.

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Hazırlık maçı öncesi futbolcular birbirine girdiHazırlık maçı öncesi futbolcular birbirine girdiHazırlık maçı öncesi futbolcular birbirine girdiHazırlık maçı öncesi futbolcular birbirine girdi

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