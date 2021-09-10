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Hazırlıklar tamamlandı! Etiyopya yarın 2014'e girecek

10.09.2021 20:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kendine göre takvim ve saat sistemi kullanan Doğu Afrika ülkesi Etiyopya, yarın 2014 yılına girmeye hazırlanıyor. Etiyopya takvimi, Miladi takvimdeki tarih ilerleyişini yaklaşık 7 yıl 8 ay geriden takip ediyor.

Hazırlıklar tamamlandı! Etiyopya yarın 2014'e girecek

Kendine özgü takvim ve saat sistemi kullanan Etiyopya'da çarşı ve pazarlara akın eden halk yılbaşı hazırlıklarını tamamlandı.

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Başbakan Abiy Ahmed, yeni yıl öncesi kutlama mesajı yayımladı ve başkent Addis Ababa'daki yaşlı ve engellilere yılbaşı hediyesi dağıttı.

Ülkede "Enkutataş" olarak anılan yılın ilk günü, yağış mevsiminin sona ermesi ve hasat döneminin başı olarak da kabul ediliyor.

ETİYOPYA TAKVİMİ NEDİR?

Güneş esaslı bir takvim olan Etiyopya takvimi, Etiyopya ve Eritre Hristiyanları için dini bir takvim olmasının yanı sıra Etiyopya devleti tarafından tüm resmi işlerde kullanılıyor.

ETİYOPYA TAKVİMİ NEDEN GERİDE?

Miladi takvimdeki tarih ilerleyişini yaklaşık 7 yıl 8 ay geriden takip eden Etiyopya takvimi, Mısır'daki Kıpti Hristiyanların kullandığı takvimle benzerlik gösteriyor.

Etiyopya takviminde de tıpkı Kıpti takvimi gibi 30 günden oluşan 12 ay ile 5 veya 6 artık günü içeren 13'üncü ay bulunuyor.

Kendine özgü takvimin yanı sıra farklı saat sistemi de kullanan Etiyopya halkı için gün saat 00.00'de değil saat 06.00'da başlıyor.

Gün, 12 saatlik iki farklı bölümden oluşuyor. 12 saatlik ilk saat dilimi saat 06.00'da, ikinci dilim ise saat 18.00'de başlıyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Etiyopya
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