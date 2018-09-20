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"Hazreti Ali'nin torunuyum" diye dolandırmış

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 14:36 | Son Güncelleme

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde "Hz. Ali'nin torunuyum" diyerek bir kadının iki kuzusunu aldıkları iddiasıyla haklarında dolandırıcılıktan dava açılan iki sanık hakim karşısına çıktı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de köyleri gezerek İmam Hüseyin'in çerçeveli resmini satan ve "Hz. Ali'nin torunuyum" diyerek bir kadının iki kuzusunu aldıkları iddia edilen baba oğlun yargılanmasına başlandı.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmada, tutuksuz sanıklar Ali Ç. (42), oğlu Ertan Ç. (19), mağdure Kibar D. (48) ve avukatları hazır bulundu.

İddianamenin okunmasının ardından sanık Ali Ç, suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi.

Sanık Ali Ç, olay günü oğlu Ertan Ç.’nin kendisini Seyitgazi ilçesine bağlı Akin köyüne götürdüğünü söyleyerek, "Orada muhtar ile çay içtik. Köye İmam Hüseyin’in resimlerini satmak için gitmiştik. Bütün evleri gezdik. En son kapısında 'çiftlik' yazan bir eve geldik. S.D. isimli biri çıktı ve bizi içeri aldı. Kendisine iki tane çerçeve hediye ettik. Oda bize 10 lira verdi. S.D. bize 'dayımların evi var, oraya da bir uğrayın.' dedi. Sonra oraya giderek Kibar D'ye iki çerçeve verdik. Bize parasının olmadığını ve 'ikiz kuzularımdan bir tanesini vereyim.' dedi. Biz de aldık. Kendisinden helallik aldık. Giderken diğer kuzuyu da bize verdi. Sonra şikayetçi olmuş." dedi.

- "Omzuma dokunup dua okudu"

Mağdure Kibar D. ise olayın sanıkların anlattığı gibi olmadığını belirterek, "Sanık Ali bana resim verdi ve hediye edeceğini söyledi. Sonra ağıldan kuzuların sesini duydu. Kuzuları alıp arabaya koydu. 'Hz. Ali’nin torunuyum' diyerek omzuma dokunup dua okudu. Sonra gittiler. Oğlum eve geldiğinde kendisine anlattım. Polise giderek şikayetçi olduk. Kuzularımızı daha sonra geri getirdiler ama halen şikayetim devam ediyor." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, mütalaa için duruşmayı 18 Aralık’a erteledi.

Ali Ç. ile oğlu Ertan Ç, dolandırıcılık iddiasıyla 2 Mayıs'ta gözaltına alınmış, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
dava dolandırıcılık Eskişehir

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