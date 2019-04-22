HABER

"Hazreti İsa olduğunu" iddia eden öğretmen açığa alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 14:18 | Son Güncelleme

Antalya'nın Serik ilçesinde öğrencilerine "Hazreti İsa olduğu" iddiasında bulunan İngilizce öğretmeni görevden uzaklaştırıldı - Kaymakam Haluk Şimşek: - "Öğretmenin bugün itibarıyla açığa alma işlemi tamamlandı. Ayrıca olayla ilgili müfettiş istedik"

Antalya'nın Serik ilçesinde "kendisinin Hazreti İsa olduğu, kıyametin ne zaman kopacağını bildiği" yönünde iddialarda bulunan İngilizce öğretmeni, hakkında açılan soruşturma kapsamında açığa alındı.

Serik Kaymakamı Haluk Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gedik Ortaokulunda İngilizce öğretmeni S.K'nin, 6. sınıf öğrencilerine "kendisinin Hazreti İsa olduğunu söylediği ve kıyametle ilgili iddialarda bulunduğu" bilgisi üzerine olaya müdahale ettiklerini belirtti.

Gerekli tahkikatı başlattıklarını anlatan Şimşek, "İlçe Milli Eğitim Müdürüne talimat verdim. Öğretmenin bugün itibarıyla açığa alma işlemi tamamlandı. Ayrıca olayla ilgili müfettiş istedik. Müfettiş gerekli soruşturmayı yapacak. Taraflardan ve öğrencilerden bilgiler alınacak. Soruşturma sonrasına göre hareket edilecek." dedi.

Gedik Mahallesi Muhtarı ve öğrenci velisi Halil Koca ise öğretmenin okulda anlattığı konuların 11 yaşındaki bir çocuğun psikolojisinin kaldıramayacağı içerikte olduğunu söyledi.

Öğretmenin bu davranışıyla kötü örnek olduğunu dile getiren Koca, durumun gerekli mercilere iletildiğini, olayın takipçisi olacaklarını kaydetti.

Serik ilçesi Gedik Ortaokulunda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan S.K. hakkında, 6. sınıf öğrencilerine "kendisinin Hazreti İsa olduğunu ve kıyametin ne zaman kopacağını bildiği" yönünde iddialarda bulunduğuna ilişkin şikayet üzerine, soruşturma başlatılmıştı.

PARTNEREski sevgiliden bomba itiraf! Angelina cinsel ilişki bağımlısıydıEski sevgiliden bomba itiraf! Angelina cinsel ilişki bağımlısıydı
Son dakika: Kağıthane'de 4 katlı bir bina çöktüSon dakika: Kağıthane'de 4 katlı bir bina çöktü
Aydın'da CHP ve İYİ Partililer Kılıçdaroğlu'na saldırıyı kınadıAydın'da CHP ve İYİ Partililer Kılıçdaroğlu'na saldırıyı kınadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya hazreti isa İngilizce öğretmeni Serik

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili flaş açıklama

AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili flaş açıklama

Mahkeme kararını verdi! İşte Kural'ın cezası

Mahkeme kararını verdi! İşte Kural'ın cezası

Son dakika: 50 astsubay hakkında gözaltı kararı

Son dakika: 50 astsubay hakkında gözaltı kararı

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Artık bunu yapamayacaklar

Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Artık bunu yapamayacaklar

Kılıçdaroğlu'na saldırıda yeni gelişme! O da yakalandı

Kılıçdaroğlu'na saldırıda yeni gelişme! O da yakalandı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

PKK'nın elebaşları para ve kadın yüzünden birbirine düştü

PKK'nın elebaşları para ve kadın yüzünden birbirine düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Kağıthane'de 4 katlı bir bina çöktü

Son dakika: Kağıthane'de 4 katlı bir bina çöktü

Süleyman Soylu'dan saldırı hakkında açıklama

Süleyman Soylu'dan saldırı hakkında açıklama

5 yıl önce kuruyan nehre bir de şimdi bakın! Bambaşka görüntüye kavuştu

5 yıl önce kuruyan nehre bir de şimdi bakın!

400 yıllık tarihi hamam yenilenmeyi bekliyor

400 yıldır orada! Kitabesi yok ama...

İzne gelen asker elektrik akımına kapılarak öldü

İzne gelen asker elektrik akımına kapılarak öldü

MİT'ten sınır ötesi operasyon! Yakalanarak Türkiye'ye getirildiler

MİT'ten sınır ötesi operasyon!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.