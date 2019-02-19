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Hazreti İsa'nın 13. yüzyıla ait çarmıh tablosu ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 19:59 | Son Güncelleme

Hazreti İsa'nın 13. yüzyıla ait çarmıh tablosu ele geçirildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, 13. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen, Hazreti İsa'nın çarmıha gerilişi ve onu üzüntü ile izleyen 1 kadın ve 2 erkeğin bulunduğu tablo elde geçirildi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, tarihi eser kaçakçılığı suçlarına yönelik çalışmada, şüpheli M.N.T.'nin kentteki bir plazada bulunan iş yerine baskın yapıldı.

Aramalarda 13. yüzyıla ait 200 santimetreye 140 santimetre ebatlarında, Hazreti İsa'nın çarmıha gerilişi ve onu üzüntü ile izleyen 1 kadın ve 2 erkeğin resmedildiği ve üzerinde Latince ve İbranice yazılar bulunan tablo elde geçirildi.

Şüpheli M.N.T. gözaltına alınırken tablonun tarihi niteliğiyle ilgili araştırmalar yapılıyor.

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Hazreti İsa'nın çarmıha gerilişi Kayseri tablo

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