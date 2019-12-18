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Hazreti Mevlana, 746. vuslat yıl dönümünde Kırgızistan'da anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2019 18:30 | Son Güncelleme

Hazreti Mevlana, 746. vuslat yıl dönümünde Kırgızistan'da anıldı

BİŞKEK (AA) - Büyük Türk İslam düşünürü ve mutasavvıfı Hazreti Mevlana Celaleddin-i Rumi, 746. vuslat yıl dönümü vesilesiyle Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde (KTMÜ) "Kardeşlik Vakti" adlı konserle anıldı.

Üniversitenin Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen konsere, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Müsteşarı Yekta Kamil Noyan, müşavirler, üniversite yönetimi, öğrenciler ve davetliler katıldı.

KTMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü Sanatçısı Gökhan Usal tarafından hazırlanan konser, KTMÜ İlahiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi Şohimerdan Orunbekov'un Kur'an tilaveti ile başladı.

Medya Manas Müdürü Bülent Namal'ın sunuculuğunu yaptığı konserin başında, ezgileri kanunla yorumlayan sanatçı Usal'ın hayatı anlatıldı.

Yaklaşık bir saat süren konserde, üniversite orkestrası ve öğrencilerin korosu eşliğinde tasavvuf müziğinin seçkin eserleri seslendirildi.

Konserin ardından sahneye alınan yetkililer, konserin organizasyonunda ve icrasında emeği geçenlere teşekkür etti.

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