"Hazreti Peygamber ve gençlik, dinin devamıdır"

Hazreti Muhammed'in etrafında çoğunlukla gençlerin olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Gençlerin Hazreti Peygamber'in davetine daha sıcak bir ilgi duyduğunu, büyük hizmetler yaptığını biliyoruz. Peygamber Efendimiz, insanların en değerli zamanı olan gençlik çağında bedenlerinin, zihinlerinin güçlü olduğu dönemde iman, ibadet, İslam ve Allah ile tanışmalarını arzu ettiği içindir ki gençlere daha çok önem verdiği görülmekte ve anlaşılmaktadır." diye konuştu.

Yılmaz, Mevlid-i Nebi Haftası'nın bu yılki temasının "Peygamberimiz ve Gençlik" olduğunu dile getirdi.

Bu yıl 17-24 Kasım tarihlerinin Mevlid-i Nebi Haftası olarak ilan edildiğini aktaran Yılmaz, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla bir haftalık program düzenlediğini hatırlattı.

Müftü Yılmaz, genç kelimesinin Farsça olduğunu ve "hazine" anlamına geldiğini belirtti. Kişinin, hayatını gençlik döneminde kazandığını dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bir millet için gençlik hazinedir. Çünkü milletin geleceği o gençliğe bağlıdır. Dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığımız da bu sene Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle günümüzde pek çok tehlikelerle karşı karşıya olan gençlerimizin değerlerimiz, kültürümüz, ölçülerimizle tanışması ve onların çağın afetlerinden kurtarılarak dini, milli, tarihi değerlerine sahip çıkması adına, 'Peygamberimiz ve Gençlik' konulu bir konsept belirledi. Bu hafta içerisinde bir de uluslararası düzeyde bir sempozyum yapılmasına karar vermiştir. İstanbul'da 22-23-24 Kasım tarihlerinde sempozyum yapılacak."

- "Hazreti Peygamber canlı bir Kur'an'dır"

Din görevlilerinin birinci vazifesinin cemaatlerine ve çevresindeki kişilere Kur'an- ı Kerim'i tanıtmak ve Hazreti Muhammed'in ahlakını anlatmak olduğunu kaydeden Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İkinci olarak da gençlere ulaşarak Hazreti Peygamber'in hayatından haberdar olmalarını sağlamaktır. Bunun da en güzel yolu, namazın dışındaki zamanlarda camilerinde ve gençlerin katılacağı yerlerde sohbetler edip onları kitaplarla buluşturarak, Hazreti Peygamber'i anlatmaya özen göstermeleri ve güzel ahlakını tanıtacak vesileleri çoğaltmalarıdır. Gerçekten Hazreti Peygamber'in en önemli özelliği yüce ahlakıdır. Hazreti Peygamber ve gençlik dinin devamıdır. Din kalsın, devam etsin diyorsanız gençlere ulaşmak zorundasınız. Gençlere ulaşamıyorsanız artık bir yerden sonra tükenirsiniz."