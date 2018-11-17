HABER

"Hazreti Peygamber ve gençlik, dinin devamıdır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2018 11:08 | Son Güncelleme

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz: - "Hazreti Peygamber ve gençlik, dinin devamıdır. Din kalsın, devam etsin diyorsanız gençlere ulaşmak zorundasınız. Gençlere ulaşamıyorsanız artık bir yerden sonra tükenirsiniz" - "Gençlerin, Hazreti Peygamber'in davetine daha sıcak bir ilgi duyduğunu, büyük hizmetler yaptığını biliyoruz" - "Peygamber Efendimiz, insanların bedenlerinin, zihinlerinin güçlü olduğu dönemde iman, ibadet, İslam ve Allah ile tanışmalarını arzu ettiği içindir ki gençlere daha çok önem verdiği görülmekte ve anlaşılmaktadır" - "Hazreti Peygamber mücessem, canlı bir Kur'an'dır"

İSTANBUL (AA) - HALİS AKYILDIZ - İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, "Hazreti Peygamber ve gençlik dinin devamıdır. Din kalsın, devam etsin diyorsanız gençlere ulaşmak zorundasınız. Gençlere ulaşmıyorsanız artık bir yerden sonra tükenirsiniz." dedi.

Prof. Dr. Yılmaz, Mevlid-i Nebi Haftası'na ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'in hicri 12 Rebiu'l Evvel Pazartesi günü sabaha karşı doğduğunu söyledi.

Bu yıl 17-24 Kasım tarihlerinin Mevlid-i Nebi Haftası olarak ilan edildiğini aktaran Yılmaz, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla bir haftalık program düzenlediğini hatırlattı.

- "Gençler, Hazreti Peygamber'in davetine ilgi duydu"

Yılmaz, Mevlid-i Nebi Haftası'nın bu yılki temasının "Peygamberimiz ve Gençlik" olduğunu dile getirdi.

Hazreti Muhammed'in etrafında çoğunlukla gençlerin olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Gençlerin Hazreti Peygamber'in davetine daha sıcak bir ilgi duyduğunu, büyük hizmetler yaptığını biliyoruz. Peygamber Efendimiz, insanların en değerli zamanı olan gençlik çağında bedenlerinin, zihinlerinin güçlü olduğu dönemde iman, ibadet, İslam ve Allah ile tanışmalarını arzu ettiği içindir ki gençlere daha çok önem verdiği görülmekte ve anlaşılmaktadır." diye konuştu.

Müftü Yılmaz, genç kelimesinin Farsça olduğunu ve "hazine" anlamına geldiğini belirtti. Kişinin, hayatını gençlik döneminde kazandığını dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bir millet için gençlik hazinedir. Çünkü milletin geleceği o gençliğe bağlıdır. Dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığımız da bu sene Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle günümüzde pek çok tehlikelerle karşı karşıya olan gençlerimizin değerlerimiz, kültürümüz, ölçülerimizle tanışması ve onların çağın afetlerinden kurtarılarak dini, milli, tarihi değerlerine sahip çıkması adına, 'Peygamberimiz ve Gençlik' konulu bir konsept belirledi. Bu hafta içerisinde bir de uluslararası düzeyde bir sempozyum yapılmasına karar vermiştir. İstanbul'da 22-23-24 Kasım tarihlerinde sempozyum yapılacak."

- "Hazreti Peygamber canlı bir Kur'an'dır"

Din görevlilerinin birinci vazifesinin cemaatlerine ve çevresindeki kişilere Kur'an- ı Kerim'i tanıtmak ve Hazreti Muhammed'in ahlakını anlatmak olduğunu kaydeden Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İkinci olarak da gençlere ulaşarak Hazreti Peygamber'in hayatından haberdar olmalarını sağlamaktır. Bunun da en güzel yolu, namazın dışındaki zamanlarda camilerinde ve gençlerin katılacağı yerlerde sohbetler edip onları kitaplarla buluşturarak, Hazreti Peygamber'i anlatmaya özen göstermeleri ve güzel ahlakını tanıtacak vesileleri çoğaltmalarıdır. Gerçekten Hazreti Peygamber'in en önemli özelliği yüce ahlakıdır. Hazreti Peygamber ve gençlik dinin devamıdır. Din kalsın, devam etsin diyorsanız gençlere ulaşmak zorundasınız. Gençlere ulaşamıyorsanız artık bir yerden sonra tükenirsiniz."

Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, din görevlilerinin gençlere ve çocuklara Hazreti Muhammed'i anlatmasının Kur'an-ı Kerim'i öğretmesi kadar önemli olduğuna dikkati çekerek, "Hazreti Peygamber mücessem, canlı bir Kur'an'dır." dedi.

Hazreti Muhammed'de İslam ahlakının görüldüğünü vurgulayan Yılmaz, Müslümanların evlerinde siyer, hadis ya da belli kitapları takip ederek belirli zamanlarda okumalarını, böylelikle Hazreti Peygamber'i evlerine konuk etmeleri gerektiğini kaydetti.

Yılmaz, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın gençlere ulaşmada hassasiyet gösterdiğine işaret ederek, 2013'ten itibaren gençleri camiye çağırırken "Geç Kalma, Genç Gel" sloganıyla Türkiye'nin il ve ilçelerinde sabah namazı buluşmaları düzenlendiğini ve bu tür çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Gençlere ulaşmanın kolay olmadığını dile getiren Yılmaz, "Medyanın çok yaygınlaştığı, çocukların elinden akıllı telefonun düşmediği bir çağda onlara kitapla sohbet edip dikkatlerini çekebilmek kolay değil ama derdimiz gençlere ulaşmanın çabasında olmak." ifadelerini kullandı.

PARTNER7 günde göbek yağlarınızdan kurtulmaya ne dersiniz?7 günde göbek yağlarınızdan kurtulmaya ne dersiniz?
Antalya'da deniz keyfi ve kar yağışı bir arada yaşanıyorAntalya'da deniz keyfi ve kar yağışı bir arada yaşanıyor
7 yıldır bileği bükülmüyor7 yıldır bileği bükülmüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Hazreti Peygamber ve Gençlik" İslam peygamberi Hazreti Muhammed İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz Mevlid-i Nebi Haftası veladet

En Çok Okunan Haberler

Gelin adayı Hanife'nin son hali şaşırttı! Estetik mi yaptırdı?

Gelin adayı Hanife'nin son hali şaşırttı! Estetik mi yaptırdı?

Fatih Altaylı'dan Mansur Yavaş bombası: Kusura bakmasın! Yayınlıyorum

Fatih Altaylı'dan Mansur Yavaş bombası: Kusura bakmasın! Yayınlıyorum

Kenan Sofuoğlu: Cumhurbaşkanı tarafından telefon gelse, yeminim var kabul etmem

Kenan Sofuoğlu: Cumhurbaşkanı tarafından telefon gelse, yeminim var kabul etmem

Katil zanlısından kan donduran yanıt: Zevkten öldürdüm

Katil zanlısından kan donduran yanıt: Zevkten öldürdüm

Seda Akgül'den ilginç paylaşım 'Çirkin ya da yaşlı deyin. Ev halim böyle'

Seda Akgül'den ilginç paylaşım 'Çirkin ya da yaşlı deyin. Ev halim böyle'

Sabah ezanı ve namazı vakti değişti! 19 Kasım'dan itibaren uygulanacak

Sabah ezanı ve namazı vakti değişti! 19 Kasım'dan itibaren uygulanacak

İlginizi Çekebilir

ABD'deki FETÖ yöneticisi M. Salih Gözegir Türkiye'ye getirildi

ABD'deki FETÖ yöneticisi M. Salih Gözegir Türkiye'ye getirildi

Meteoroloji açıkladı! Bu kış nasıl geçecek?

Meteoroloji açıkladı! Bu kış nasıl geçecek?

Akın akın gelip alışveriş yapıyorlar! Esnaf çareyi buldu

Akın akın gelip alışveriş yapıyorlar! Esnaf çareyi buldu

Ali Ağaoğlu mahkemede anlattı! 'Bu hükümeti düşüreceğiz' sorusu...

Ali Ağaoğlu mahkemede anlattı! 'Bu hükümeti düşüreceğiz' sorusu...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan polislere 3600 ek gösterge müjdesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan polislere 3600 ek gösterge müjdesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da şüphelilerle polis arasında kovalamaca! Çatışma çıktı

İstanbul'da şüphelilerle polis arasında kovalamaca! Çatışma çıktı

Emniyet müdürü, kızına ceza yazan polisi yanına çağırıp öyle bir şey yaptı ki...

Emniyet müdürü, kızına ceza yazan polisi yanına çağırıp öyle bir şey yaptı ki...

Antalya'da deniz keyfi ve kar yağışı bir arada yaşanıyor

Antalya'da deniz keyfi ve kar yağışı bir arada yaşanıyor

Muharrem İnce, İstanbul için anket yaptırdı

Muharrem İnce, İstanbul için anket yaptırdı

Bakan Akar'dan ABD'ye 'teröristlerle fotoğraf' tepkisi

Bakan Akar'dan ABD'ye 'teröristlerle fotoğraf' tepkisi

İstanbul merkezli 3 ilde terör operasyonu

İstanbul merkezli 3 ilde terör operasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.