İSTANBUL (AA) - Peygamber Sevdalıları Vakfı'nca "Hazreti Peygamber'i Anlama ve Sünnetini Yaşama" etkinliği düzenlendi.

Yenikapı Miting Alanı'nda, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte, ilahiler okundu, marşlar seslendirildi.

Katılımcılara hitap eden Peygamber Sevdalıları Vakfı Onursal Başkanı Mehmet Göktaş, İstanbul’un dünya mazlumları için önemine değinerek, dünyanın neresinde bir mazlum varsa ilk önce bu kentteki sivil toplum kuruluşlarının ulaştığını söyledi.

Dünyanın neresinde bir olay olsa gözlerin İstanbul’a ve İstanbul’da yapılacak toplantılara ve alınacak kararlara çevrildiğini ifade eden Göktaş, İstanbul’un Hz. Muhammed’in şehri olduğunu dile getirdi. Göktaş, İstanbul’un İslam ile İstanbul olduğunu ve eğer İslam alınırsa bu şehirden geriye hiçbir şeyin kalmayacağını dile getirerek, zalimlere karşı ilk olarak İstanbul’un ayağa kalktığını aktardı.

Peygamber Efendimizin, yaşantısında adalet kavramının önemini insanlığa gösterdiğini vurgulayan Göktaş, "Hazreti Peygamber, adalet konusunda vaaz etmedi, konuşmadı ve nutuk çekmedi, bir bir gösterdi, babayken, evlatken adalet nasıl yapılır, ticarette adalet nasıl yapılır, bize sadece sohbet etmedi, bizzat gösterdi." diye konuştu.