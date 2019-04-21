İSTANBUL (AA) - Peygamber Sevdalıları Vakfı'nca "Hazreti Peygamber'i Anlama ve Sünnetini Yaşama" etkinliği düzenlendi.
Yenikapı Miting Alanı'nda, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte, ilahiler okundu, marşlar seslendirildi.
Katılımcılara hitap eden Peygamber Sevdalıları Vakfı Onursal Başkanı Mehmet Göktaş, İstanbul’un dünya mazlumları için önemine değinerek, dünyanın neresinde bir mazlum varsa ilk önce bu kentteki sivil toplum kuruluşlarının ulaştığını söyledi.
Dünyanın neresinde bir olay olsa gözlerin İstanbul’a ve İstanbul’da yapılacak toplantılara ve alınacak kararlara çevrildiğini ifade eden Göktaş, İstanbul’un Hz. Muhammed’in şehri olduğunu dile getirdi. Göktaş, İstanbul’un İslam ile İstanbul olduğunu ve eğer İslam alınırsa bu şehirden geriye hiçbir şeyin kalmayacağını dile getirerek, zalimlere karşı ilk olarak İstanbul’un ayağa kalktığını aktardı.
Peygamber Efendimizin, yaşantısında adalet kavramının önemini insanlığa gösterdiğini vurgulayan Göktaş, "Hazreti Peygamber, adalet konusunda vaaz etmedi, konuşmadı ve nutuk çekmedi, bir bir gösterdi, babayken, evlatken adalet nasıl yapılır, ticarette adalet nasıl yapılır, bize sadece sohbet etmedi, bizzat gösterdi." diye konuştu.
"Adalet nerede lazımsa, Allahu Teala Resulünü oraya getirdi, komutan yaptı, devlet başkanı yaptı, ümmetin lideri yaptı ama her yerde adaletini bizzat gösterdi ve bu dünyadan gitti." diyen Göktaş, şunları kaydetti:
"Unutmayınız ki; İslam'da lider denilince ilk önce akla adalet gelir, liderin birinci özelliği adaleti uygulamasıdır. Peygamberler öyleydi ve peygamberlerin yerine geçecek varislerin de en önemli görevi adaleti yerine getirmektir. Sosyolojiden öğrendiğimiz kanuna göre toplumlar kafirlikle devam edebilirler ama zalimse Allah ona müsaade etmez, daha ahirete bırakmadan onun hesabını dünyada adaletli kişilerle görür. Müslümanlar dünyada adaleti ayağa kaldırmakla ve uygulamakla mükelleftir."
Göktaş, Peygamber sevdalıları olarak Sri Lanka'daki terör saldırısını şiddetle ve nefretle kınadıklarını söyledi.
Peygamber Sevdalıları Vakfı Eğitim Komisyonu Üyesi Faruk Kedboğa, 10 maddeden oluşan Peygamber Sevdalıları Platformu Manifestosunu okudu.
Kedboğa, "Peygamber adaleti, Kur’an ve sünnet bütünlüğünü temel alır. Akılcılık, mealcilik adıyla zikredilen akımlar, İslam akidesine ve Nebevi metoda uygun değildir. Her Müslüman bu tehlikeli ve zararlı yollardan sakınmalıdır." dedi.
Etkinliğe Irak, İran, Ürdün, Filistin, Mısır, Suriye gibi ülkelerden çok sayıda İslam alimi katıldı.
Yaklaşık 3 saat süren etkinlik, duaların okunmasıyla sona erdi.
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