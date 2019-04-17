"Hazreti Peygamber'i Anlama ve Sünnetini Yaşama" etkinliği Yenikapı'da yapılacak

İSTANBUL (AA) - Peygamber Sevdalıları Vakfınca "Hazreti Peygamber'i Anlama ve Sünnetini Yaşama" etkinliği, Yenikapı'da gerçekleştirilecek.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla 21 Nisan Pazar günü saat 14.00'te, Yenikapı'da düzenlenecek etkinlik için çalışmalar sürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakfın Marmara Koordinatörü Mehmet Ali Ortaç, etkinliğe tüm İstanbul halkını davet ettiklerini belirterek, "Yıllardır güzel ahlak ve adalet rehberi Hazreti Muhammed'i, Peygamber sevdalıları olarak yurdun dört bir yanında anmaktayız. Bu yıl da geçen yıllarda olduğu gibi Marmara Koordinatörlüğü olarak Yenikapı'da 'Hazreti Peygamber'i Anlama ve Sünnetini Yaşama' adıyla Peygamberimizi anacağız. Etkinliğimizin bu yıl ki teması 'Ahlak ve Adalet Rehberi Hazreti Muhammed olacak." değerlendirmesini yaptı.

Ortaç, etkinliğin tanıtımı için İstanbul genelindeki çalışmaların devam ettiğini anlatarak, "Etkinlik günü ise Peygamber sevdalısı tüm İstanbulluların rahat bir şekilde Yenikapı'ya ulaşımı için şehrin 75 noktasında ücretsiz araç seferleri saat 11.00 itibarıyla başlayacaktır. Bu vesileyle 'Ben de peygamberimi seviyorum' diyen tüm İstanbulluları Yenikapı'da ağırlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

