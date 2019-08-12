HABER

Hazro'da 4,2 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 16:59 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Hazro ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4, 2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Hazro'da 4,2 büyüklüğünde deprem

HAZRO (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR'ın Hazro ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4, 2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Hazro ilçesi olarak açıkladığı 4, 2 büyüklüğünde deprem, saat 16.34'te meydana geldi. Yerin 6,41 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.
İlçede, saat 11.38'de de Richter ölçeğine göre 3, 6 büyüklüğünde, yerin 7,09 derinliğinde bir sarsıntı meydana gelmişti.

FOTOĞRAFLI

Termometreler çıldırdı! Çöl sıcakları vurdu, sokaklar boş kaldıTermometreler çıldırdı! Çöl sıcakları vurdu, sokaklar boş kaldı
İhlas Vakfı bu bayram da kurbanları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıİhlas Vakfı bu bayram da kurbanları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı
Ankara'da feci kaza: Çok sayıda yaralıAnkara'da feci kaza: Çok sayıda yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Önce 'tartışmayın' dedi, sonra silahla vurdu

Önce 'tartışmayın' dedi, sonra silahla vurdu

Murat Dalkılıç paylaştı! 'Aşkım!'

Murat Dalkılıç paylaştı! 'Aşkım!'

Milletvekilinin çarptığı yaya hayatını kaybetti!

Milletvekilinin çarptığı yaya hayatını kaybetti!

Herkes onu konuşuyor! Katliamı önledi

Herkes onu konuşuyor! Katliamı önledi

Toplu sözleşmeyle ilgili yeni gelişme

Toplu sözleşmeyle ilgili yeni gelişme

Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması

Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları

Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurban bayramı mesajları

Kurban bayramı mesajları

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tatil beldesi tamamen doldu! Akın ettiler, adım atacak yer kalmadı

Tatil beldesi tamamen doldu! Akın ettiler, adım atacak yer kalmadı

Ankara'da feci kaza: Çok sayıda yaralı

Ankara'da feci kaza: Çok sayıda yaralı

Son dakika: Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem!

Diyarbakır'da korkutan deprem!

Antalya’da TIR'dan caddeye döküldü! Vatandaşlar zor anlar yaşadı

Antalya’da şok görüntü! TIR'dan caddeye döküldü

Sahibinden kaçan kurbanlık iki bina arasında sıkıştı

Sahibinden kaçan kurbanlık iki bina arasında sıkıştı

Kapadokya'ya bayramda yoğun ilgi

Kapadokya'ya turist akını

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.