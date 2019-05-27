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Hazro'da aileler arasında silahlı kavga: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 15:36 | Son Güncelleme

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde, iki aile arasında bilinmeyen nedenle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi, bazı kişiler ise yaralandı.

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde, iki aile arasında bilinmeyen nedenle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi, bazı kişiler ise yaralandı. Olay, öğle saatlerinde Hazro'nun kırsal Meşebağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki iki ailenin fertleri arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, ailelerin diğer bireylerinin de katılımıyla büyüyüp, kavgaya dönüştü. Silahların çekildiği kavgada bazı kişiler yaralandı. Yaralılar, ihbarla mahalleye gelen sağlık görevlilerince Hazro ve Kocaköy devlet hastanelerine kaldırıldı. Acil servislerde tedaviye alınan yaralılardan 2'si, doktorların çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Jandarma mahalle ve yaralıların kaldırıldığı hastanelerde güvenlik önlemi aldı.

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