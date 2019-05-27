Hazro’da intikam pususu: 2 ölü, 2 yaralı

Diyarbakır’ın Hazro ilçesinde, pusu kurulması sonucu muhtar ve babası öldü, eşi ve 7 yaşındaki oğlu ise yaralandı. Olayın, muhtarın eniştesini dövdürdüğü, karşı tarafın da intikam almak için gerçekleştirdiği öğrenildi.

Olay, öğle saatlerinde Hazro ilçesi Kırmataş Köyü Ortaokulu önünde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Meşebağlar köyü muhtarı Hasan Bıkmış, beraberinde babası Piresin ve eşi emine ve 7 yaşındaki oğlu Ahmet ile araçla ilerlediği sırada, bir grup tarafından pusu kurularak uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Yoldan çıkan aracın şarampole yuvarlanması sonucu saldırganlar, aracın yanına giderek kurşun yağdırdı. Olayda Meşebağlar köyü muhtarı Hasan Bıkmış ile babası Piresin Bıkmış hayatını kaybetti, Emine ve oğlu Ahmet Bıkmış ise yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda ambulans ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hazro Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden 2 kişi ise otopsi yapılmak üzere Diyarbakır’daki hastaneye sevk edildi.