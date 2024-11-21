Hber alamadığı babasını yanmış halde buldu... Yangının sebebi ise sigara izmariti çıktı!

Burdur'un Gölhisar ilçesinde babasının evine gelen şahıs babasını evde yanmış olarak buldu.

Olay, saat 10.15 sırasında Burdur'un Gölhisar ilçesi Elmalıyurt köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde babasından haber alamayınca evine gelen H.D. kapıyı açıp girdiğinde babası Özcan Dirmilli'yi(49) yatakta bir kısmı yanmış bir şekilde yatarken buldu. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesinin üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YANGININ SEBEBİNİN SİGARA İZMERİTİ OLDUĞU DÜÜŞÜNÜLÜYOR

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Dirmilli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrasında Özcan Dirmilli'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Gölhisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yangının sigara izmaritinden çıktığı düşünülürken olay ile ilgili incelenme başlatıldı.

(İHA)