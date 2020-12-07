HBSAG nedir? HBSAG değeri kaç olmalıdır? Düşüklüğü ile yüksekliği nedenleri ve belirtileri

Yeni doğan dönemden itibaren bebeklere altı ayda tamamlanan üç doz aşı yapıldığı için 25 yaş ve altı gençlerin çoğu hepatit B hastalığından korunmuş durumdadır. Ancak daha ileri yaşlardakilerin önlem için yapması gerekenler vardır. Bu önlemlerden biri de HBSAG testinden geçer. Peki, HBSAG testi nedir? Sizler için testin her detayını inceledik. HBSAG Nedir? Hepatit - B virüsü çoğu zaman kontrol dışında bulaşan bir virüstür. Cinsel ilişki, hepatit B bulunan anneden doğum sırasında bebeğe geçmesi, kontrolsüz yapılan kan nakli, özel eşyaların ortak kullanılması gibi yollarla bulaşabilir. Hepatit- B hastalığında tıbbi açıdan erken teşhis önemli olduğu için hastalık hakkında bilgi edinmek de oldukça önemlidir. Peki, HBSAG nedir? HBSAG kelime anlamı olarak hepatit B yüzey antijeni demektir. Hepatit B rahatsızlığının kan panelini oluşturmak için alınan kan örnekleri yeterlidir. Ancak tam teşhis edilmesi ve son kararın verilmesi için üç farklı test test uygulanır. Bunlardan birisi de HBSAG testi yani hepatit B yüzey antijenidir. Yapılan HBSAG testinden pozitif sonuç alınırsa hepatit B virüsü enfekte olmuş yani bulaşmış anlamına gelir. Test pozitif ise hepatit B taşıyıcılığı söz konusudur. Test sonucu negatif ise herhangi bir taşıyıcılık yok anlamına gelir.

HBSAG Değerleri Kaç Olmalı? HBSAG değeri normal ise HBSAG negatif sonucu çıkacaktır. Normal değer 1’in altında olmasıdır. Değerlerin 1’in üstüne çıkması halinde sonuç pozitif olacaktır. HBSAG değerlerinin düşük ve yüksek olması birçok etkene (yaş, beslenme, cinsiyet, yaşam şekli) bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Örneğin; hastalığa bağışıklığı olan kişilerde 100 gibi yüksek değerler görülebilir. Hastalığa yakalanmış kişinin alkol kullanması, obezite olması ve yaşı hastalığın ilerlemesine etki eder. Bu sebeple hepatit B değerlendirmesine başka kontroller de eklenebilir. HBSAG Testi Kimlere Yapılmalıdır? Hepatit- B enfeksiyonu oldukça tehlikelidir. Bu enfeksiyonun en önemli özelliği karaciğeri tutması ve karaciğerde kronik hepatit denilen isimle siroza kadar hatta karaciğer kanserine kadar gidebilmesidir. Yani kendine özgü belirtilerinin yanında eğer kronikleşirse daha ileri dönemlerinde önemli hastalıklara yol açabilir. Hepatit- B hastalığında görülen belirtiler farklılık gösterebilir; ancak hastalığa yakalandıktan sonraki ilk altı ay başlıca görülen belirtiler şöyledir: Yüksek ateş, yorgunluk ve halsizlik, midede bulantı hissi ve ardından kusma, idrarın normal renginden koyu olması, yüz bölgelerinde solgunluk; kas,eklem ve mide ağrıları. Bu şekilde belirti gösteren hastalara test yapılmasının yanında başka insanlara da yapılır.