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HBSAG nedir? HBSAG değeri kaç olmalıdır? Düşüklüğü ile yüksekliği nedenleri ve belirtileri

07.12.2020 14:07 | Son Güncelleme:
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HBSAG nedir? HBSAG değeri kaç olmalıdır? Düşüklüğü ile yüksekliği nedenleri ve belirtileri

Hepatit B çok çeşitli yollarla insanlara bulaşabilen ve ciddi tehlikelere yol açabilecek bir rahatsızlıktır. Hayati önem taşıyabilen hepatit B rahatsızlığında erken teşhis çok önemlidir. Hepatit B hakkında bilgi sahibi olmak istediğinizde karşınıza çıkacak ilk kavram HBSAG olur. İşte HBSAG hakkında bilinmesi gerekenler.

Yeni doğan dönemden itibaren bebeklere altı ayda tamamlanan üç doz aşı yapıldığı için 25 yaş ve altı gençlerin çoğu hepatit B hastalığından korunmuş durumdadır. Ancak daha ileri yaşlardakilerin önlem için yapması gerekenler vardır. Bu önlemlerden biri de HBSAG testinden geçer. Peki, HBSAG testi nedir? Sizler için testin her detayını inceledik.

HBSAG Nedir?

Hepatit - B virüsü çoğu zaman kontrol dışında bulaşan bir virüstür. Cinsel ilişki, hepatit B bulunan anneden doğum sırasında bebeğe geçmesi, kontrolsüz yapılan kan nakli, özel eşyaların ortak kullanılması gibi yollarla bulaşabilir. Hepatit- B hastalığında tıbbi açıdan erken teşhis önemli olduğu için hastalık hakkında bilgi edinmek de oldukça önemlidir. Peki, HBSAG nedir? HBSAG kelime anlamı olarak hepatit B yüzey antijeni demektir. Hepatit B rahatsızlığının kan panelini oluşturmak için alınan kan örnekleri yeterlidir. Ancak tam teşhis edilmesi ve son kararın verilmesi için üç farklı test test uygulanır. Bunlardan birisi de HBSAG testi yani hepatit B yüzey antijenidir. Yapılan HBSAG testinden pozitif sonuç alınırsa hepatit B virüsü enfekte olmuş yani bulaşmış anlamına gelir. Test pozitif ise hepatit B taşıyıcılığı söz konusudur. Test sonucu negatif ise herhangi bir taşıyıcılık yok anlamına gelir.

HBSAG Değerleri Kaç Olmalı?

HBSAG değeri normal ise HBSAG negatif sonucu çıkacaktır. Normal değer 1’in altında olmasıdır. Değerlerin 1’in üstüne çıkması halinde sonuç pozitif olacaktır. HBSAG değerlerinin düşük ve yüksek olması birçok etkene (yaş, beslenme, cinsiyet, yaşam şekli) bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Örneğin; hastalığa bağışıklığı olan kişilerde 100 gibi yüksek değerler görülebilir. Hastalığa yakalanmış kişinin alkol kullanması, obezite olması ve yaşı hastalığın ilerlemesine etki eder. Bu sebeple hepatit B değerlendirmesine başka kontroller de eklenebilir.

HBSAG Testi Kimlere Yapılmalıdır?

Hepatit- B enfeksiyonu oldukça tehlikelidir. Bu enfeksiyonun en önemli özelliği karaciğeri tutması ve karaciğerde kronik hepatit denilen isimle siroza kadar hatta karaciğer kanserine kadar gidebilmesidir. Yani kendine özgü belirtilerinin yanında eğer kronikleşirse daha ileri dönemlerinde önemli hastalıklara yol açabilir. Hepatit- B hastalığında görülen belirtiler farklılık gösterebilir; ancak hastalığa yakalandıktan sonraki ilk altı ay başlıca görülen belirtiler şöyledir: Yüksek ateş, yorgunluk ve halsizlik, midede bulantı hissi ve ardından kusma, idrarın normal renginden koyu olması, yüz bölgelerinde solgunluk; kas,eklem ve mide ağrıları. Bu şekilde belirti gösteren hastalara test yapılmasının yanında başka insanlara da yapılır.

Diğer HBSAG testi yapılan kişiler:

  • Hepatit B aşısı uygulanacak olan kişilere,
  • Evlenecek olan çiftlerde evlilik öncesinde,
  • Diyaliz hastalarına,
  • Hayat kadınları veya erkeklerine,
  • İğneyle uyuşturucu alanlara,
  • Hepatit B virüsü olan insanlara süreci takip etmek amacıyla,
  • HBSAG testi yapan veya hepatit B hastalarıyla ilgilenen sağlık görevlilerine,
  • Annesinde hepatit b virüsü bulunan bebeklere,
  • Islahevlerinde olan kişilere,
  • HIV enfeksiyonu, diyabet, kronik karaciğer rahatsızlığı olan kişilere,
  • İğneleri, şırıngaları ve enjeksiyon malzemeleri paylaşan kişilere,
  • Hepatit B oranının yüksek olduğu yerlere seyahat edenlere,
  • Kan ve vücut sıvılarına maruz kalan sağlık görevlilerine,
  • Cinsel açıdan çok eşli kişilere,
  • Hepatit B virüsü bulaşmış kişilerle ev içi ortamda teması olan kişilere yapılmaktadır.

HBSAG Yüksekliği Nedir?

HBSAG testinin yüksek çıkması (1’in üzeri) sonucunda test pozitif çıkacaktır. Bunun anlamı hepatit B hastalığı bulaşmış demektir. Bu enfeksiyon iki şekilde olur. Biri kronikken diğeri akuttur. Hepatit B bulaşmış kişiler bu virüsü başkalarına kan yoluyla bulaştırma riski bulunan kişilerdir. Bu yüzden acil tıbbi müdahale sağlanmalıdır. Eğer enfeksiyon türü akut ise hastalığın belirtileri 1 veya 2 ay sürüp sonrasında yok olur. Ancak belirtilerin 6 ay ve daha fazla sürmesi hastalığın kronikleştiği ve kronik taşıyıcılık seviyesine geldiği anlamına gelir. Bu durumda doktor tekrar test isteyebilir.

HBSAG DÜŞÜKLÜĞÜ NEDİR?

Hepatit B gibi tehlikeli bir hastalıkta en önemli üç testten biri HBSAG testidir. HBSAG testinin normal değeri olan 1’den düşük çıkması haline test sonucu negatif olacaktır. 1’in altında olması demek hepatit B enfeksiyonu bulaşmamış anlamına gelir. Dolayısıyla bu kişilerde kan yoluyla hepatit B bulaştırma gibi bir durum söz konusu değildir.

HBSAG Testi Olmamak İçin Önceden Alınan Önlemler : Hepatit B’den Koruyan Önlemler

“HBSAG ne demek?” sorusunu detaylı bir şekilde ele aldık. Şimdi sıra Hepatit B gibi ciddi tehlikeler barındıran bir virüs hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmada. Bu konu hakkında akla gelen ilk soru “Hepatit B’den korunmak mümkün mü?” sorusu oluyor. Her ne kadar çoklu şekilde bulaşabilse de hepatit B virüsüne yakalanmamak için bazı önlemler alınabilir. İşte Hepatit B’den koruyan önemlemler:

-Birden fazla kişiyle cinsel ilişkide bulunanların kondom (prezervatif) kullanımını arttırmak,

-Sürekli olarak kan tahlili yaptıranlarda kullanılan iğnelerin temizliğine önem göstermek, iyi sterilize etmek,

  • Kan tahlilleri yapan sağlık görevlilerinin plastik eldiven kullanımına dikkat çekmek,

  • Kişisel eşyaların (jilet,diş fırçası,tırnak makası vb.) temizliğine dikkat etmek,

  • Kişisel eşyaların başkasıyla paylaşmanın önüne geçmek,

-Hepatit B virüsü hakkında bilinçli olmak ve yaşam tarzını bu yönde değiştirmek

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