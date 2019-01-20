İSTANBUL (AA) - HDI Sigorta, sporda fair play ruhunu aşılayan, sporun faydalarını anlatan ve nasıl doğru taraftar olunabileceğini anlatan "Futbol Bir Oyundur" müzikli çocuk tiyatrosuna verdiği destek ile sanat ve spora katkı sunmaya devam ediyor.

HDI Sigorta'dan yapılan açıklamaya göre, 6 yaş ve üzeri çocuklara hitap eden "Futbol Bir Oyundur", ilk olarak İstanbul’da Mustafa Saffet Kültür Merkezi’nde sahne aldı.

Ebeveynlerinin eşliğinde 250 çocuğun merakla izlediği, 60 dakika süren oyunun hikayesini Yeşilçam’ın unutulmaz oyuncularından Enis Fosforoğlu kaleme alırken, yönetmenliğini ise Seren Fosforoğlu üstlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu, Galatasaray Kadın Voleybol Takımı ve Fenerbahçe Spor Kulübü ile 2018 yılında imzalanan sponsorluk anlaşmalarını anımsatarak, HDI Sigorta’nın ülke sporuna kurulduğu ilk günden bu yana destek verdiğini aktardı.

Hancıoğlu, şunları kaydetti:

"Farklı branşlarda verdiğimiz destekler ile kulüplerimizin spora katkısını sürdürülebilir kılma gayreti içerisindeyiz. 'Futbol Bir Oyundur' müzikli çocuk tiyatrosu ise doğru taraftar olmanın ve 'fair play' ruhunun ne kadar önemli olduğunu anlatıyor. İşin bu boyutu, branş ayrımı gözetmeksizin en az altyapı ve ekonomik süreçlerin sağlıklı yönetimi kadar mühim. Çünkü spor, aynı zamanda bir yaşam biçimidir. Çocuklarımıza, sahanın içerisinde ya da dışında nasıl davranmaları gerektiğini gösterebilmemizin, en az spora yönlendirilmeleri kadar önemli olduğunu düşünüyorum."