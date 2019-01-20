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HDI Sigorta'dan "Futbol Bir Oyundur" tiyatrosu ile sanat ve spora destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2019 11:55 | Son Güncelleme

Çocuklara sporun faydalarını ve eğlenerek doğru taraftar olmayı öğreten "Futbol Bir Oyundur", ilk gösterimini İstanbul'da gerçekleştirdi

İSTANBUL (AA) - HDI Sigorta, sporda fair play ruhunu aşılayan, sporun faydalarını anlatan ve nasıl doğru taraftar olunabileceğini anlatan "Futbol Bir Oyundur" müzikli çocuk tiyatrosuna verdiği destek ile sanat ve spora katkı sunmaya devam ediyor.

HDI Sigorta'dan yapılan açıklamaya göre, 6 yaş ve üzeri çocuklara hitap eden "Futbol Bir Oyundur", ilk olarak İstanbul’da Mustafa Saffet Kültür Merkezi’nde sahne aldı.

Ebeveynlerinin eşliğinde 250 çocuğun merakla izlediği, 60 dakika süren oyunun hikayesini Yeşilçam’ın unutulmaz oyuncularından Enis Fosforoğlu kaleme alırken, yönetmenliğini ise Seren Fosforoğlu üstlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu, Galatasaray Kadın Voleybol Takımı ve Fenerbahçe Spor Kulübü ile 2018 yılında imzalanan sponsorluk anlaşmalarını anımsatarak, HDI Sigorta’nın ülke sporuna kurulduğu ilk günden bu yana destek verdiğini aktardı.

Hancıoğlu, şunları kaydetti:

"Farklı branşlarda verdiğimiz destekler ile kulüplerimizin spora katkısını sürdürülebilir kılma gayreti içerisindeyiz. 'Futbol Bir Oyundur' müzikli çocuk tiyatrosu ise doğru taraftar olmanın ve 'fair play' ruhunun ne kadar önemli olduğunu anlatıyor. İşin bu boyutu, branş ayrımı gözetmeksizin en az altyapı ve ekonomik süreçlerin sağlıklı yönetimi kadar mühim. Çünkü spor, aynı zamanda bir yaşam biçimidir. Çocuklarımıza, sahanın içerisinde ya da dışında nasıl davranmaları gerektiğini gösterebilmemizin, en az spora yönlendirilmeleri kadar önemli olduğunu düşünüyorum."

Verilen bilgiye göre, 6 yaş ve üzerindeki çocuklara hitap eden, geleceğin spor seyircisini yetiştirmek için hayata geçirilen ve UEFA’dan teşekkür alan "Futbol Bir Oyundur"un tam programı şöyle:

"20 Ocak saat 12.30
Mustafa Saffet Kültür Merkezi (MSKM) Ataşehir-İstanbul, 27 Ocak saat 12.00
Türkan Saylan Kültür Merkezi (TSKM) Maltepe-İstanbul, 28 Ocak saat 13.00
Akasya AVM Sahnesi Üsküdar-İstanbul, 1 Şubat saat 14.00
Zorlu AVM Drama Sahnesi Beşiktaş-İstanbul, 9 Şubat saat 13.00
Akasya AVM Sahnesi Üsküdar-İstanbul, 10 Şubat saat 11.00
Fuar Gençlik Tiyatrosu Konak-İzmir, 16 Şubat saat 13.00
Tepebaşı Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezi Tepebaşı-Eskişehir, 17 Şubat saat 13.00
Yılmaz Güney Sahnesi Çankaya-Ankara."

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