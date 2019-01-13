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HDK 9. Olağan Genel Kurulu

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.01.2019 13:54 | Son Güncelleme

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli: - "Partimizin örgütlenmesini sağlıklı ilişkiler içinde var etmek zorundayız"

Halkların Demokratik Kongresi'nin (HDK) 9. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Genel Kurulda yaptığı konuşmada, HDK'nin 7 yıl önce kurulduğunu hatırlattı.

Kongrenin çalışmalarının HDP için önem teşkil ettiğini belirten Temelli, "Parti ve kongre arasındaki örgütsel bağların sağlıklı bir şekilde yapılandırılması vazgeçilmez ödevlerimizden biri olmalıdır. Partimiz henüz 6 yaşındadır ama 7'nci seçimine gitmektedir. Sürekli bir seçim atmosferinde olmanın, örgütsel anlamda çalışmaları zayıflattığı ve amaçladığı yere kavuşturamadığı bir gerçek. Partimizin örgütlenmesini sağlıklı ilişkiler içinde var etmek zorundayız." dedi.

HDK Eş Sözcüsü Gülistan Kılıç Koçyiğit'in de bir konuşma yaptığı Genel Kurulda, eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, hükümlü bulunduğu cezaevinden telefon bağlantısı kurdu.

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HDK Olağan Genel Kurulu HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli

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