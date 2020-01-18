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  4. HDP 3. Kadın Konferansı

HDP 3. Kadın Konferansı

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.01.2020 13:40 | Son Güncelleme

HDP Eş Genel Başkanı Buldan: - "HDP olarak siyasetin her kademesine, yaşamın her alanına, kamusal alana kadının iradesini mutlaka taşıyacağız"

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "HDP olarak siyasetin her kademesine, yaşamın her alanına, kamusal alana kadının iradesini mutlaka taşıyacağız." dedi.

Buldan, bir otelde düzenlenen HDP 3. Kadın Konferansı'ndaki konuşmasında, partilerinin, kadın milletvekili sayısıyla parlamentodaki kadın milletvekili aritmetiğini değiştirecek oranlara ulaştığını, bunun önemli bir başarı olduğunu söyledi.

HDP İstanbul İl Başkanlığı önünde bir saldırganın havaya ateş açarak gözdağı vermeye çalıştığını iddia eden Buldan, "Bu tetikçilerin hangi merkezden yönlendirildiğini, kimlerin gönderdiğini tahmin etmek zor değildir. Bu saldırıdan birkaç gün önce Selahattin Demirtaş'ın kitabının uyarlandığı tiyatroyu ve tiyatroya katılanları hedef gösterenin kim olduğu da iyi biliniyor. Kadın buluşmasından rahatsız olan gücün kim olduğunu iyi tanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kadın cinayetlerine değinen Buldan, "2019 son 10 yılda en fazla kadının öldürüldüğü yıl oldu. Maalesef 474 kadının katledildiği vahim bir tabloyla karşı karşıyayız." diye konuştu. Buldan, "Bu kadar cinayet hangi ülkede işlenirse işlensin ülke genelinde yas ilan edilirdi." iddiasında bulundu.

Buldan, şunları kaydetti:

"2019 kadınların direniş yılıydı, 2020 de kadınların zafer yılı olacaktır. İktidar şunu iyi bilsin ki bu meydan boş değildir, bu ülke sahipsiz değildir. Bizler, bu ülkenin aydınlık geleceğine doğru yol alan kadınlar olarak durmayacağız, mücadele edeceğiz.

HDP olarak, siyasetin her kademesine, yaşamın her alanına, kamusal alana kadının iradesini mutlaka taşıyacağız. Göreceksiniz, bu mücadelenin sonunda HDP'nin öncülük ettiği bu yolda kadınlar hak ettiği eşit temsiliyeti siyasette de kamusal alanda da yaşamda da her yerde kazanacaktır."

İki gün sürecek konferansta "kadın mücadelesi" ve "örgütlülük" konuları ele alınacak. Buradan çıkacak öneriler, partinin 23 Şubat'ta yapılacak 4. Olağan Kongresi'nde değerlendirilecek.

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HDP 3. Kadın Konferansı

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