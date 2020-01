HDP 3. Kadın Konferansı

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "HDP olarak siyasetin her kademesine, yaşamın her alanına, kamusal alana kadının iradesini mutlaka taşıyacağız." dedi.

Buldan, şunları kaydetti:

"2019 kadınların direniş yılıydı, 2020 de kadınların zafer yılı olacaktır. İktidar şunu iyi bilsin ki bu meydan boş değildir, bu ülke sahipsiz değildir. Bizler, bu ülkenin aydınlık geleceğine doğru yol alan kadınlar olarak durmayacağız, mücadele edeceğiz.

HDP olarak, siyasetin her kademesine, yaşamın her alanına, kamusal alana kadının iradesini mutlaka taşıyacağız. Göreceksiniz, bu mücadelenin sonunda HDP'nin öncülük ettiği bu yolda kadınlar hak ettiği eşit temsiliyeti siyasette de kamusal alanda da yaşamda da her yerde kazanacaktır."

İki gün sürecek konferansta "kadın mücadelesi" ve "örgütlülük" konuları ele alınacak. Buradan çıkacak öneriler, partinin 23 Şubat'ta yapılacak 4. Olağan Kongresi'nde değerlendirilecek.