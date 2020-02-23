HDP 4. Olağan Kongresi'nde Pervin Buldan ve Mithat Sancar eşbaşkanlığa seçildi

Kongrede ayrıca 1 Parti Meclisi Merkez Disiplin Kurulu üyeleri ile Uzlaşma Kurulu üyeleri için de seçim yapıldı. Parti Meclisi'nin üçte ikiden fazlasında değişikliğe gidildi.

"Bu ülke bizlerin, biz yöneteceğiz", "Büyük siyaset, büyük umut, büyük değişim" sloganlarının ana tema olarak belirlendiği kongrede Pervin Buldan, "ülkeyi yönetmeye geliyoruz" derken yeni Eşbaşkan Sancar da "Şimdi inşa zamanıdır" sözleriyle değişim mesajı verdi.

HDP'nin 4. Olağan Kongresi'nde Sezai Temelli eşbaşkanlığa veda ederken, Pervin Buldan ve TBMM Başkanvekiliyken aday gösterilen Mithat Sancar, 836 delegenin oyuyla eşbaşkanlık görevine seçildi. HDP'yi bir sonraki seçime taşıyacak kadroların belirlendiği kongrenin ana mesajı ise "değişim" ve " iktidar" hedefi oldu.

Bir dönem için daha aday olmak istediği bilinen Temelli'nin adaylığına da kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak partide partide adayların belirlendiği Mutabakat Komisyonu'nda, bazı parti bileşenlerinin de önerisiyle Temelli'nin adaylığından son anda vazgeçildiği ve Sancar'a öneri götürüldüğü belirtiliyor.

HDP Eşbaşkanlığına seçilen Sancar'ın adaylığı, birçok partili için de sürpriz oldu. Zira, Sancar'ın yeniden eşbaşkanlığı ise kongreye saatler kala kesinleşti.

Parlamentoya girdikten sonra ise TBMM Anayasa Komisyonu üyeliği yaptı. Ayrıca TBMM'de 25. Yasama döneminde kurulan anayasa değişikliği çalışmalarında partisini temsilen görev alan Sancar 3 dönemdir parlamenterlik görevini sürdürüyor.

Buldan ayrıca, konuşmasında da vurguladığı "Dolmabahçe mutabakatı" görüşmelerinde de partisini temsil etti. Buldan, 4 dönemdir milletvekili.

Eşbaşkanlık için Sancar'ın tercih edilmesi, "demokrasi ittifakı"nın genişletilmesi ve "Türkiye partisi olma" hedefine dönük bir adım olarak görülüyor. Parti kulislerinde Sancar'ın, Türkiye'nin iyi tanıdığı bir hukukçu, Akil İnsanlar Heyeti'nde yer almış uzlaşmacı bir isim olduğu ve partiyi yeni kesimlere açma konusunda etkili olacağı yorumu yapılıyor.

Değişim sürecek

HDP'de kongre sonrasında partinin çeşitli kademelerinde de değişiklik yapılması bekleniyor.

Kongrede Parti Meclisi'nin büyük bölümünde değişikliğe gidilirken, daha sonra belirlenecek MYK'da da bu çerçevede kapsamlı değişiklik olacağı tahmin ediliyor.

Bu çerçevede öncelikle Mithat Sancar'dan boşalan TBMM Başkanvekilliği için isim belirlenecek. Kulislerde bu görev için Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy'un aday gösterilebileceği belirtiliyor. Parti sözcülüğüne de parlamento zeminini de kullanabildiği için milletvekili kökenli bir ismin getirilebileceği ifade ediliyor.

Kongre sonrasında ayrıca Meclis grup başkanvekilliklerinde de değiştirileceği parti kulislerinde dile getiriliyor.