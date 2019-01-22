HDP, 68 belediye başkan adayını daha belirledi

"31 Mart Yerel Seçimlerinde Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının Hülya Alökmen Uyanık ve Diyarbakır Milletvekili Adnan Selçuk Mızraklı, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayının Barış Kemaloğlu" olduğunu kaydeden Oluç, "Hakkari Belediye Başkan adayları olarak Seher Kadiroğlu Ataş ve Cihan Kahraman'ı, Şırnak Belediye Başkan adayları olarak Nurcan Altürk ve Hişyar Uysal'ı, Iğdır Belediye Başkan adayları olarak ise Eylem Çelik ve Yaşar Akkuş'u belirlediklerini" söyledi.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Oluç, bazı seçim bölgelerinde CHP ile ittifak yapılıp yapılmayacağı sorusu üzerine, CHP herhangi bir resmi görüşme yapmadıklarını vurguladı. Oluç, "Ama yerelde, çeşitli ilçelerde herkes birbirini ziyaret ediyor. Sadece CHP ile ilgili değil bu söylediğim. Bütün muhalif partilerde birbirini ziyaret edip durumu değerlendiren il ve ilçeler vardır. Ama bizim merkezi olarak yaptığımız herhangi bir çalışma yok." değerlendirmesinde bulundu.

