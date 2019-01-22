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HDP, 68 belediye başkan adayını daha belirledi

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.01.2019 15:39 | Son Güncelleme

HDP Sözcüsü Saruhan Oluç: - "CHP ile herhangi bir resmi görüşme yok ama yerelde, çeşitli ilçelerde herkes birbirini ziyaret ediyor"

Halkların Demokratik Partisi (HDP), 2'si büyükşehir, 3'ü il olmak üzere 68 belediye başkan adayını daha açıkladı.

HDP Sözcüsü Saruhan Oluç, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, partinin yetkili kurullarınca 68 seçim bölgesinde adayların belirlendiğini söyledi. Oluç, HDP'nin eş başkanlık anlayışı çerçevesinde her seçim bölgesi için bir kadın bir erkek aday belirlediklerini ifade etti.

"31 Mart Yerel Seçimlerinde Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının Hülya Alökmen Uyanık ve Diyarbakır Milletvekili Adnan Selçuk Mızraklı, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan adayının Barış Kemaloğlu" olduğunu kaydeden Oluç, "Hakkari Belediye Başkan adayları olarak Seher Kadiroğlu Ataş ve Cihan Kahraman'ı, Şırnak Belediye Başkan adayları olarak Nurcan Altürk ve Hişyar Uysal'ı, Iğdır Belediye Başkan adayları olarak ise Eylem Çelik ve Yaşar Akkuş'u belirlediklerini" söyledi.

Oluç, 63 ilçe belediye başkan adayını da açıklayarak, HDP'nin Diyarbakır adaylarının 24 Ocak Perşembe günü Diyarbakır'da düzenlenecek toplantıyla partililere tanıtılacağını ifade etti.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Oluç, bazı seçim bölgelerinde CHP ile ittifak yapılıp yapılmayacağı sorusu üzerine, CHP herhangi bir resmi görüşme yapmadıklarını vurguladı. Oluç, "Ama yerelde, çeşitli ilçelerde herkes birbirini ziyaret ediyor. Sadece CHP ile ilgili değil bu söylediğim. Bütün muhalif partilerde birbirini ziyaret edip durumu değerlendiren il ve ilçeler vardır. Ama bizim merkezi olarak yaptığımız herhangi bir çalışma yok." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır HDP Sözcüsü Saruhan Oluç

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