HDP 7 parti ve dernekle ittifak yaptı

HDP, 31 mart yerel seçimler öncesi 7 parti ve dernekle ittifak yaptı. Partinin eş genel başkanı Pervin Buldan, son ana kadar ittifak çalışmalarının devam edeceğini söyledi.
Bir düğün salonunda düzenlenen tanıtım toplantısına HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ile Sezai Temelli, ittifakın yapıldığı parti ve derneklerin temsilcileri ile partililer katıldı. Burada bir konuşma yapan Buldan, “İttifakımız Türkiye ve dünya kamuoyuna duyuruyor, imzası bulunan parti ve hareketlerimiz yerel seçimlerde Kürdistani seçim ittifakını oluşturduğunu ve seçimlere HDP çatısı altında katılacaklarını ilan eder. Son ana kadar diğer partilerimizle de ittifak arayış ve çağrılarımızı sürdüreceğiz” dedi.
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