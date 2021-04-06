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HDP Adıyaman İl Başkanlığına operasyon

06.04.2021 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından HDP İl Başkanlığına operasyon düzenlendi.Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından sabahın erken saatlerinde Gölbaşı Caddesi üzerinde bulunan HDP Adıyaman İl Başkanlığına operasyon yapıldı.

HDP Adıyaman İl Başkanlığına operasyon

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından HDP İl Başkanlığına operasyon düzenlendi.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından sabahın erken saatlerinde Gölbaşı Caddesi üzerinde bulunan HDP Adıyaman İl Başkanlığına operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda çok sayıda örgütsel doküman, afişler ve terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’a ait posterler ele geçirildi. Polis ekipleri konuyla ilgili olarak HDP İl Başkanı M.A.A. ile parti yöneticisi oldukları öğrenilen M.H., H.A., ve B.G. isimli kişileri polis merkezine götürdü. Burada ifadeleri tamamlanan toplam 4 kişi serbest bırakıldı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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