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HDP, Akdeniz ilçesinde seçimin iptalini istedi

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.04.2019 18:35 | Son Güncelleme

MERSİN'de HDP İl Başkanlığı, merkez Akdeniz ilçesindeki seçimlerin iptal edilmesi için İlçe Seçim Kuruluna başvuruda bulundu.

HDP, Akdeniz ilçesinde seçimin iptalini istedi

MERSİN, (DHA)- MERSİN'de HDP İl Başkanlığı, merkez Akdeniz ilçesindeki seçimlerin iptal edilmesi için İlçe Seçim Kuruluna başvuruda bulundu.
Öğle saatlerinde Mersin Adliyesi'ne gelen HDP İl Eşbaşkanı Mustafa Işık ve bir grup partili, resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'li Mustafa Muhammet Gültak'ın kazandığı Akdeniz Belediye Başkanlığı seçimlerini ikinci sırada tamamlayan CHP'li aday Sabit Yelkovan'ın Mersin Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'ndeki görevinden istifa etmemesini gerekçe göstererek, ilçedeki seçimlerin iptal edilmesi için Akdeniz İlçe Seçim Kurulu'na başvuru yaptı.
HDP'nin itiraz dilekçesinde, "CHP adına aday olan Sabit Yelkovan, Madeni Sanatkârlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve S.S. Mersin Esnaf Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı, Sınırlı Sorumlu Mersin Madeni Sanatkârlar Yalınayak Küçüksanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı olduğu tespit edilmiştir. Bahsi geçen adayın aday olma şartlarını taşımadan adaylığının kabul edilmiş olması ve seçimlere girmesi usulsüz, tam kanunsuzluk ve seçimin mutlak iptal sebebi teşkil etmiştir" denildi.

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