HABER

HDP, Akdeniz ilçesindeki seçimin iptalini istedi

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.04.2019 17:36 | Son Güncelleme

Halkların Demokratik Partisi (HDP), Mersin’in merkez Akdeniz ilçesindeki seçimin, CHP adayının görevinden istifa etmediğini gerekçe göstererek iptali için İlçe Seçim Kuruluna başvuruda bulundu.Resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhur İttifakı’nın AK Parti’li adayı Mustafa Muhammet Gültak’ın kazandığı Akdeniz Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin HDP İl Başkanlığınca, seçimin iptaline yönelik İlçe Seçim Kuruluna başvuruda bulunuldu.

Halkların Demokratik Partisi (HDP), Mersin’in merkez Akdeniz ilçesindeki seçimin, CHP adayının görevinden istifa etmediğini gerekçe göstererek iptali için İlçe Seçim Kuruluna başvuruda bulundu.
Resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhur İttifakı’nın AK Parti’li adayı Mustafa Muhammet Gültak’ın kazandığı Akdeniz Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin HDP İl Başkanlığınca, seçimin iptaline yönelik İlçe Seçim Kuruluna başvuruda bulunuldu. HDP, seçimin iptaline gerekçe olarak CHP’nin adayı Sabit Yelkovan’ın Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifindeki görevinden istifa etmeden seçime girilmesini gerekçe gösterdi.

Ağlayıp küfürler yağdırdı... Kolera: Sagopa Kajmer kemiklerimi kırdı!Ağlayıp küfürler yağdırdı... Kolera: Sagopa Kajmer kemiklerimi kırdı!
MHP’li Başkan Sarı’nın ilk işi makam kapısını söktürmek olduMHP’li Başkan Sarı’nın ilk işi makam kapısını söktürmek oldu
Kırşehir'de CHP'li Başkan, görevi devraldıKırşehir'de CHP'li Başkan, görevi devraldı

En Çok Okunan Haberler

'Anlık YSK bilgisi' deyip İstanbul'daki oy sayılarını paylaştı

'Anlık YSK bilgisi' deyip İstanbul'daki oy sayılarını paylaştı

Yetkin: Erdoğan bu kadarını beklemiyordu

Yetkin: Erdoğan bu kadarını beklemiyordu

Ayda 1500 lira taksitle...

Ayda 1500 lira taksitle...

'Komünist Başkan’dan sonra onu da paylaştı ve...

'Komünist Başkan’dan sonra onu da paylaştı ve...

AK Parti'den Ekrem İmamoğlu'na tepki

AK Parti'den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK'ya çağrı: Mazbatamızı talep ediyoruz

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK'ya çağrı: Mazbatamızı talep ediyoruz

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Diğer Haberler
Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası! İBB'den yanıt

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

MHP, seçimin ardından kampa giriyor

MHP, seçimin ardından kampa giriyor

Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Meclis'e yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz

Erdoğan'dan sert mesaj! 'Öyle davulla zurnayla gitmeye gerek yok'

İmamoğlu: Beni beğeniyor, bana oy verebilir

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.