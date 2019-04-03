HDP, Akdeniz ilçesindeki seçimin iptalini istedi

Halkların Demokratik Partisi (HDP), Mersin’in merkez Akdeniz ilçesindeki seçimin, CHP adayının görevinden istifa etmediğini gerekçe göstererek iptali için İlçe Seçim Kuruluna başvuruda bulundu.

Resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhur İttifakı’nın AK Parti’li adayı Mustafa Muhammet Gültak’ın kazandığı Akdeniz Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin HDP İl Başkanlığınca, seçimin iptaline yönelik İlçe Seçim Kuruluna başvuruda bulunuldu. HDP, seçimin iptaline gerekçe olarak CHP’nin adayı Sabit Yelkovan’ın Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifindeki görevinden istifa etmeden seçime girilmesini gerekçe gösterdi.

