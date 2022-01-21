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HDP: AKP'nin de altına dinamit döşüyorlar

21.01.2022 18:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HDP, kapatma davasının arkasında MHP lideri Bahçeli'nin olduğunu ileri sürerek çözüm sürecinin kriminalize edilmeye çalışıldığını, bunun AKP açısından da tehdit oluşturduğunu savundu.

HDP: AKP'nin de altına dinamit döşüyorlar

Halkların Demokratik Partisi (HDP), hakkında açılan kapatma davasında Anayasa Mahkemesi tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının mütalaasının dün tebliğ edilmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Partinin Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dede, düzenlediği basın toplantısında davanın siyasi bir dava olduğunu ve arkasında Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli'nin bulunduğunu savundu.

Savcının 800 sayfalık iddianameden 41 sayfalık mütalaa çıkardığını, bunun ilk 16 sayfasının PKK'ya ayrıldığını belirten Dede, "Bu mütalaayı okuyan herhangi biri, davadan haberi olmayan biri, davayı PKK’nin kapatma davası gibi düşünebilir. Amaç algı yaratmaktır" dedi.

"İddianame için talimatı Bahçeli verdi"

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının ilk iddianamesini iade ettiğini hatırlatan Dede, "Biz davanın siyasi bir dava olduğunu iddia ederken seçilen tarihlerin de buna göre seçildiğini belirtmiştik. Savcı bu konuda suçüstü yakalandı. Bunu yakalayan sadece biz değildik. Bu tarihlere yetiştirmek için o kadar çok acele etmişti ki, dosyayı birçok eksiklikle sunmuştu ve bu yüzden AYM ilk iddianameyi eksik bulduğu için iade etti. Bu eksikliğe rağmen savcı bu iddianameyi 18 Mart’taki MHP kongresine yetiştirmek için acele etmişti. Çünkü bu talimatı veren Bahçeli’dir. Özellikle 7 Haziran tarihine denk getirildiğini iddia ediyoruz ama savcı bu tarihlerin tesadüf olduğunu söylüyor. Oysa bu tarihe yetiştirmek için savcı eksik sundu iddianameyi, daha sonra eksikleri tamamladı" diye konuştu.

"Çözüm süreci Erdoğan'ın koordinasyonunda yürütüldü"

Savcının, çözüm sürecinde gösterilen çabaları kriminalize etme çabası içinde olduğunu savunan Dede, "Biz o dönemde çıkarılan yasa kapsamında yürütülen faaliyetlerin yargılama konusu yapılmayacağını ön savunmamızda söylemiştik. Bundan da öte uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan barış hakkı faaliyetleri yargılama konusu yapılamaz. Tam tersine barış için mücadele etmenin güvence altına alınmış temel bir hak olduğunu ifade etmiştik. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, neden o dönemin yargılama konusu yapılması gerektiğini söylemiyor. Buradan HDP’ye kapatma kararı çıkmaz. Ancak buradan AKP’ye seslenmek istiyorum hem Kobanî Kumpas Davasında hem de kapatma davasında AKP’nin de altına dinamit döşeniyor. O dönem yürütülen faaliyetlerin hiçbiri sadece HDP tarafından yürütülen faaliyetler değildi. Bizzat Erdoğan’ın koordinasyonunda Kamu Güvenliği Müsteşarlığının, MİT’in, asker ve sivil bürokrasinin katılımıyla yürütülen bir süreçti. Bu sürecin yargılama konusu yapılması Türkiye ve demokrasi açısından olduğu kadar AKP açısından da tehdit barındırıyor" ifadelerini kullandı.

HDP ve HDP'li siyasetçilerden ziyade barış ve müzakere döneminde yapılan faaliyetlerin hedef alındığını savunan Dede, böyle bir sürecin bir daha tekrarlanmasının engellenmek istendiğini kaydetti.

İrfan Fidan itirazına AYM'den ret

Savcı mütalaasının, haklarında siyasi yasak istenen 451 kişinin bireysel yazılı savunmalar alınmadan hazırlandığını ve bunun hukuka uygun olmadığını belirten Dede, AYM üyelerinden İrfan Fidan'ın iddianamede yer alan 40'ı aşkın dosyanın savcısı olduğuna işaret ederek "Eğer bir hakim soruşturma aşamasında savcı ya da bilirkişi olarak dahil olmuşsa, o hakim o davaya bakamaz. Bu emredici bir hükümdür. İrfan Fidan savcı olarak bu dosyaya müdahil olmuş, önüne gelen dosyalara ilişkin karar vermiş ve iddianame hazırlamış. İhsası rey niteliğindedir" diye konuştu.

DW/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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