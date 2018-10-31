HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, "Sosyal devlet, erkeklere eş bulma kurumu değildir. Sosyal devlet, erkeklere bakıcı bulma kurumu hiç değildir." dedi.

Kerestecioğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesinin (İstanbul Sözleşmesi) denetim organı olan GREVIO araştırmasıyla ilgili bilgi verdi.

Erkek şiddetinin bu kadar yaygın olmasının birçok sebebinin bulunduğunu, ancak önce "siyasi iktidarın bu konudaki yetersizliğine bakmak gerektiğini" savunan Kerestecioğlu, aileyi koruma pahasına kadına uygulanan şiddetin görmezden gelindiğini öne sürdü.

Kadınların, annelik ve bakım emeği üzerinden geleneksel yollara hapsedildiğini ifade eden Kerestecioğlu, bu durumun kadınları sosyal ve ekonomik sömürülere açık hale getirdiğini dile getirdi.

Kendi ayakları üzerinde durabildiği bir hayatın kadınlara çok görüldüğünü belirten Kerestecioğlu, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın, evlenmek isteyen yaşlı bir adamın kendisine "Hanımlara para veriyorsunuz, kimse yüzümüze bakmıyor." dediğini aktardığını anımsattı. Kerestecioğlu, "Sosyal devlet, erkeklere eş bulma kurumu değildir. Sosyal devlet, erkeklere bakıcı bulma kurumu hiç değildir." diye konuştu.

Kerestecioğlu, kadınların, haklardan eşit olarak faydalanmasını sağlayacak bir bütçe ayrılması gerektiğini ifade ederek, GREVIO araştırma sonucunda yer alan tavsiyelerin yetkililer tarafından dikkate alınması gerektiğini söyledi.

