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HDP, Ankara'ya adalet ve özgürlük yürüyüşü başlatacak

06.06.2020 16:40 | Son Güncelleme

CHP'li Enis Berberoğlu, HDP'li Leyla Güven ve HDP'li Musa Farisoğulları'nın milletvekilliklerinin haklarındaki kesinleşmiş yargı kararının TBMM Genel Kurulu'nda okunarak düşürülmesinin ardından HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) dün olağanüstü toplandı.

HDP, Ankara'ya adalet ve özgürlük yürüyüşü başlatacak

CHP'li Enis Berberoğlu, HDP'li Leyla Güven ve HDP'li Musa Farisoğulları'nın milletvekilliklerinin haklarındaki kesinleşmiş yargı kararının TBMM Genel Kurulu'nda okunarak düşürülmesinin ardından HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) dün olağanüstü toplandı.

T24'ün haberine göre MYK toplantısında Ankara'ya yürüyüş başlatılması kararı çıktı.

HDP Genel Merkezi'nin BBC Türkçe'ye doğruladığı habere göre toplantıda karar verilen üç aşamalı eylem planlarından biri Ankara'ya 'Adalet ve Özgürlük' vurgusuyla başlatılacak olan yürüyüş.

Yürüyüşe HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın öncülük edeceği belirtildi.

Yürüyüşün 15 Haziran'da başlatılması ve iki koldan yapılması planlanıyor.

T24'ün haberine göre bir grup Edirne'den başka bir grup da Hakkari'den Ankara'ya gelecek.

Ancak yürüyüşler CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlattığı Adalet Yürüyüşü gibi kesintisiz olmayacak.

Yürüyüşle ilgili net bilginin HDP Parti Sözcüsü Ebru Günay tarafından gelecek hafta açıklanacağı aktarıldı.

Berberoğlu tahliye edildi

Berberoğlu, Güven ve Farisoğulları'nın milletvekillikleri perşembe günü haklarında kesinleşmiş cezalar olduğu gerekçesiyle düşürülmüştü; bu üç kişi de bu gelişmenin ardından tutuklandı.

CHP eski milletvekili Enis Berberoğlu, cuma günü infaz düzenlemesi kapsamında tahliye edildi.

Enis Berberoğlu MİT TIR'ları davasından 5 yıl 10 ay ceza almıştı. İnfaz düzenlemesine göre Berberoğlu, kalan 18 aylık hapis cezasının 31 Temmuz tarihine kadar olan kısmını dışarıda geçirecek.

Adliyedeki işlemlerinden sonra tutuklanan Leyla Güven ise Yüksek Güvenlikli Kadın Kapalı Cezaevi'ne, Musa Farisoğulları ise D Tipi Cezaevi'ne gönderilmişti.

Farisoğulları Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ise yine aynı mahkemece aynı suçtan yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

'AKP'nin darbesidir'

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, olağanüstü yapılan MYK toplantısının ardından bir açıklamada bulundu.

Buldan, açıklamasında, "Her 3 milletvekiline yapılan AKP'nin darbesidir. Ve bu darbe süreci aslında uzun süredir Türkiye'de bir anlayış ve yönetim şekli halini almıştır" ifadesini kullandı.

Mithat Sancar ise, "Bütün bunlarda hedefin HDP'yi tasfiye etmek olduğu açıktır. Neden HDP'yi bu kada ısrarlı, inatla, öfke ve kin ile hedefe koyuyor bu iktidar? Çünkü kendisine kaybettirebilecek en büyük ve en etkili gücün HDP ve onun temsil ettiği siyasi çizgi olduğunu biliyor. 7 Haziran'da bunu yaşadı. 31 Mart'ta tekrar bu gerçeklikle ile yüz yüze kaldı." açıklamasında bulundu.

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