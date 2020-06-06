HDP, Ankara'ya adalet ve özgürlük yürüyüşü başlatacak

Yürüyüşle ilgili net bilginin HDP Parti Sözcüsü Ebru Günay tarafından gelecek hafta açıklanacağı aktarıldı.

Ancak yürüyüşler CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlattığı Adalet Yürüyüşü gibi kesintisiz olmayacak.

T24'ün haberine göre bir grup Edirne'den başka bir grup da Hakkari'den Ankara'ya gelecek.

Yürüyüşün 15 Haziran'da başlatılması ve iki koldan yapılması planlanıyor.

HDP Genel Merkezi'nin BBC Türkçe'ye doğruladığı habere göre toplantıda karar verilen üç aşamalı eylem planlarından biri Ankara'ya 'Adalet ve Özgürlük' vurgusuyla başlatılacak olan yürüyüş.

Berberoğlu tahliye edildi

Berberoğlu, Güven ve Farisoğulları'nın milletvekillikleri perşembe günü haklarında kesinleşmiş cezalar olduğu gerekçesiyle düşürülmüştü; bu üç kişi de bu gelişmenin ardından tutuklandı.

CHP eski milletvekili Enis Berberoğlu, cuma günü infaz düzenlemesi kapsamında tahliye edildi.

Enis Berberoğlu MİT TIR'ları davasından 5 yıl 10 ay ceza almıştı. İnfaz düzenlemesine göre Berberoğlu, kalan 18 aylık hapis cezasının 31 Temmuz tarihine kadar olan kısmını dışarıda geçirecek.

Adliyedeki işlemlerinden sonra tutuklanan Leyla Güven ise Yüksek Güvenlikli Kadın Kapalı Cezaevi'ne, Musa Farisoğulları ise D Tipi Cezaevi'ne gönderilmişti.

Farisoğulları Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ise yine aynı mahkemece aynı suçtan yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

'AKP'nin darbesidir'

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, olağanüstü yapılan MYK toplantısının ardından bir açıklamada bulundu.