HDP Antalya Milletvekili Bülbül:

"Resmi ideolojinin iddia ettiği gibi Dersim'de bir isyan olmamıştır. Tedip, tenkil, tehcir üçgeninde katliam ve kırım olmuştur. Pir Seyit Rıza, resmi ideolojinin dediği gibi eşkıya, sergerde değil Kürt Alevi Dersim halk önderidir. 2011 yılında dönemin başbakanı Dersim'de yaşananları kabul etmiş, 'Devlet adına özür dilemek gerekiyorsa özür dilerim.' demiştir. Ancak bu durumu geçiştirmek için kullanılmış bir özürdür. Bu özrün sözde kalması ve somut hiçbir adıma dönüşmemesi devletin Dersim'e bakışının en bariz göstergesidir."

"Seyit Rıza ve arkadaşlarının 81 yıl önce hafta sonu kurulan düzmece bir mahkeme sonrasında Elazığ Buğday Pazarı Meydanı'nda idam edildiğini" ifade eden Bülbül, idam edilenler arasında Seyit Rıza'nın oğlunun da bulunduğunu söyledi. Bülbül, şu görüşleri savundu:

Bülbül, özür dilemenin ciddiyet gerektirdiğini, özür dileyip gereğini yerine getirmemenin kabuk bağlamış bir yarayı kaşıyıp kanatmaktan başka anlam ifade etmeyeceğini belirterek, "Tunceli bir kent adı değil, askeri harekatın ve dersim kırımını düzenleyen kanunun adıdır. Tunceli ismi kaldırılmalı ve kentin kadim ismi Dersim kabul edilmelidir." dedi.

Bir gazetecinin Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, Kadir Mısıroğlu'nu ziyaretine ilişkin görüşlerini sorması üzerine Bülbül, "Diyanet İşleri Başkanı kendisini aşan bir çalışma yürütmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı özü itibarıyla devlet ve hükümet tarafından belirlenmiş bir tür devlet dini diyebileceğimiz bir çalışma yürütmektedir. Bu kapsamda Diyanet İşleri Başkanı'nın sadece Kadir Mısıroğlu'nu ziyaret etmesi değil yaptığı diğer çalışmaların hiçbirisi de doğru, yerinde ve hakkaniyetli değildir. Diyanet İşleri Başkanlığı özellikle Alevi inancı konusunda sistematik olarak çarpıtmak, asimilasyon, başkalaştırmak gibi politikalar uygulamaktadır. Bu politikaların hiçbirisini kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

