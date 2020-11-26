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  4. HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'e 6 yıl 3 ay hapis cezası

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'e 6 yıl 3 ay hapis cezası

26.11.2020 11:06 | Son Güncelleme:
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HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'e 6 yıl 3 ay hapis cezası

Son dakika haberine göre HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül'ün cezası belli oldu. Milletvekili Bülbül'e Diyarbakır'da yargılandığı davada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık Bülbül katılmazken, avukatı hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, Bülbül'ün cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Bülbül'ün avukatı ise mütalaayı kabul etmediklerini belirterek, müvekkilinin beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, Bülbül'ün "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasını, kararın bir suretinin TBMM Genel Sekreterliğine ve Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilmesini kararlaştırdı.

(AA)

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