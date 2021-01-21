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HDP ‘Aş ve İş Buluşmaları’ İçin Türkiye Turunda

21.01.2021 14:44 | Son Güncelleme:
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HDP ‘Aş ve İş Buluşmaları’ İçin Türkiye Turunda

Halkların Demokratik Partisi, Türkiye’nin ekonomik sorunlarını muhataplarıyla konuşmak amacıyla ‘aş ve iş buluşmalar’ başlattı. Buluşmaları Diyarbakır’dan başlatan HDP, ekonomik sorunları meclise taşımayı hedefliyor

Halkların Demokratik Partisi, Türkiye’nin ekonomik sorunlarını muhataplarıyla konuşmak amacıyla ‘aş ve iş buluşmalar’ başlattı. Buluşmaları Diyarbakır’dan başlatan HDP, ekonomik sorunları meclise taşımayı hedefliyor.

HDP’nin Ekonomi, Emek ile Ekoloji Komisyonlarından Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcıları ile bir grup milletvekilinden oluşan ‘aş ve iş buluşmalar’ heyeti, temaslarına başlamadan önce Diyarbakır’da bir basın toplantısı düzenledi.

Heyet adına açıklama yapan Ekonomi Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan, hükümetin enflasyon rakamlarıyla oynadığını savundu. Paylan, “İktidar rakamlarla oynayarak enflasyonun yüzde 14- 15’te olduğuna inanmamızı istiyor. İktidar rakamlarla oynayarak işsizliğin yüzde 12’de olduğuna inanmamızı istiyor. Oysa memlekette enflasyon şu anda yüzde 30’un üzerinde, her şeyi ateş pahası. Temel ihtiyaçlar yüzde 40, 50, 60 zamlanmış durumda. İşsizlik geniş tanımlı olarak yüzde 30’un üzerine çıkmış durumda. Memlekette 10 milyon vatandaşımız işsiz. Çalışanların büyük çoğunluğu da açlık sınırında yaşıyor. Esnaf iflasın eşiğinde. Çiftçiler tarlasını ekemiyor. KOBİ’ler borç batağında” dedi.

Bölgede işsizliğin yüzde 50’lerde olduğunu savunan Paylan, ekonomik sıkıntı çekenlerin seslerini duyurmak için yola çıktıklarını söyledi. Paylan, “Halkların Demokratik Partisi olarak, tarlasını ekemeyen çiftçinin, ay sonunu getiremeyen memurun, geçinemeyen işçinin, emekçinin, mutfağında tenceresini kaynatamayan yurttaşımızın yanında olmak için, iş ve aş buluşmalarını başlatıyoruz. Bu anlamda yurttaşlarımızı dinlemeye gidiyoruz. Türkiye’nin her yerinde yurttaşlarımızı dinleyeceğiz. İş ve aş buluşmalarının ilk durağı olarak Diyarbakır’dan başlayacağız. Diyarbakırların dertlerini dinlemeye geldik. Hani ekonomimiz uçuyor diyorlar ya, bu anlamda Diyarbakır esnafını dinlemeye geldik. Diyarbakır’da binlerce esnaf iflasın eşiğinde, aylardır kapalı olan ve 5 kuruş destek alamayan esnafların dertlerini dinlemeye geldik. Diyarbakır kadınlarının dertlerini dinlemeye geldik gençlerinin dertlerini dinlemeye geldik. Memlekette işsizlik yüzde 25-30 gözüküyor ama bölgede işsizlik yüzde 50’nin üzerinde. Diyarbakır’da her iki kişiden birinin işsiz olduğunu biliyoruz. Biz o işçilerin dertlerini dinlemeye geldik ve o dertleri Türkiye kamuoyuna taşımak için buraya geldik” diye konuştu.

Paylan, Diyarbakır’ın ardından Antalya, İzmir, İstanbul, Edirne, Van gibi illeri gezdikten sonra tespit ettikleri sorunları Ankara’ya taşıyacaklarını söyledi. Basın toplantısını ardından ilk buluşmayı KESK ve DİSK ile yaptı. Daha sonra Organize Sanayi Bölgesi’nde kadın çalışanlarla buluşan HDP heyeti, TTB ve SES ile görüştükten sonra esnafı ziyaret etti.

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