HDP: ‘Avrupa Kendi Güvenliği için Kürt Politikası Oluşturmalı’

Partisinin Kayapınar ilçe binasında bir basın toplantısı düzenleyen Hişyar Özsoy, Türkiye’nin mültecilerin kalıcı olması için alt yapı hazırladığını söyledi.Suriyelilerin artık geri dönmeyeceğini savunan Özsoy, “Her ne kadar batıyı tehdit etse de ‘Ben bunları güvenli bölgeye yerleştirmek istiyorum para vermezseniz size göndereceğim’ dese dahi, Suriye'den gelen bu insanların uzun süre Türkiye'de kalmasına dair altyapı çalışmaları yaptıkları bilinen bir gerçek. İktidar bunu söylemiyor hazırlık yapmak zorundalar. Tarihte de bir örneği yoktur. Bir defa yerinden olan öyle kolay kolay insanlar bir daha geri dönmezler. İşin doğrusu ne insanların gitmeye niyeti var. Ya zorla otobüslere kamyonlara doldurarak insanları götürüp oraya bırakması lazım” dedi.

“Son harekatın fikir babası Rusya”

Türkiye’nin Barış Pınarı Harekâtına da değinen Özsoy, harekatın fikir babasının Rusya olduğunu savundu. Rusya’nın Türkiye’yi Kobani’ye de sokmak isteğini iddia eden Özsoy, “Rusya açısından düşündüğünüz zaman, Türkiye'nin Kürtler ile anlaşarak, nihayetinde İkisi de hesapta sorun yaşıyor, bu iki gücün Amerika'nın garantörlüğünde yan yana gelmesi güvenli bölge kurması Esat için çok ciddi bir sıkıntı olur. Rusya'nın tavrı, Türkiye’nin Amerika ile anlaşarak değil Amerika'ya rağmen Suriye girmesi. Bunun için ciddi şekilde bastırdığını düşünüyoruz. Bu Rojava'ya son saldırının fikir babası bunu ciddi anlamda destekleyen aslında Rusya oldu. Hatta şu an bile Türkiye'nin Kobani'ye girmesi için telkinde bulunuyor” diye konuştu.

“Kürtler yeni Suriye’de kilit konumda”

Özsoy’a göre Suriye’de yeni bir toplumun inşasında Kürtler kilit rol oynuyor. Kürtlerin şimdiye kadar rejimle ciddi bir çatışmaya girmemesinin avantaj olduğunu savunan Özsoy, “Yeni bir Suriye'nin kurulması aşırı derecede zor mesele. 300- 500 Milyar dolar bulup yeni bir Suriye inşa etmek değil. Ortada bir toplum yok. Yeni bir Suriye toplumunu inşa etmek inanılmaz zor olacaktır. Bir fırsat Kürtlerle Esat arasında şu ana kadar açıktan, geniş çaplı bir tartışma bir savaş durumu olmadı. Birbirlerine saldırmadılar, açıktan cephe açmış iki güç duruma düşmediler. Bu olumlu bir durum, bunun üzerine bir şeyler inşa edilebilir yeni bir Suriye'nin kurulması için. Ama Esad ve etrafındaki güçler ‘fırsat bu fırsat Amerika geçici Batı buradan çıkacak Ben de Türkiye'nin yukarıdan bastırmasıyla elime fırsat geçmişken Kürtlerin bütün kazanımlarını ortadan kaldırayım’ gibi bir noktaya giderse, bizim bildiğimiz anlamı ile Suriye bir daha olmayacaktır. Batının daha güçlü bir şekilde alana girmesi de söz konusu olabilir” diye konuştu.