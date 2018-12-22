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HDP, batıda sola destek verecek!

SEÇİM HABERLERİ  | 22.12.2018 07:31 | Son Güncelleme

HDP’de yerel seçimlere yönelik izlenecek yol haritası bugün yapılacak Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında ele alınacak. Toplantıda yerel seçimlere yönelik kayyım atanan belediyelerin geri alınmasıyla ilgili çalışma yürütülmesi ve Mart 2019'daki yerel seçiminde AK Parti ile MHP ittifakının geriletilmesi yönünde temel bir hedef belirleneceği iddia edildi.

HDP, batıda sola destek verecek!

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, HDP'de batıda aday çıkarmayarak sol adaylara destek verme görüşü parti içinde öne çıkıyor. Bu durumun AK Parti tarafından seçim öncesinde bir propaganda malzemesine dönüştürülme olasılığı da endişe yaratıyor. Bu doğrultuda HDP’nin göstermelik aday çıkarabileceği de konuşuluyor.

Ancak parti tabanında diğer muhalefet partilerine yönelik bir öfke duyulduğu için göstermelik adayın ciddi oranda oy alabileceği de ifade ediliyor. HDP’de bölgede kritik yerlerde gösterilecek adayların kampanya döneminde gözaltına alınma ihtimaline karşı alternatif çözüm önerileri gündeme getiriliyor. Kritik belediyelere gözaltına alınmaması için milletvekillerinin aday gösterilebileceği dile getiriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
seçim sonuçları HDP yerel seçim seçim 2019

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