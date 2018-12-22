HDP, batıda sola destek verecek!

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, HDP'de batıda aday çıkarmayarak sol adaylara destek verme görüşü parti içinde öne çıkıyor. Bu durumun AK Parti tarafından seçim öncesinde bir propaganda malzemesine dönüştürülme olasılığı da endişe yaratıyor. Bu doğrultuda HDP’nin göstermelik aday çıkarabileceği de konuşuluyor.

Ancak parti tabanında diğer muhalefet partilerine yönelik bir öfke duyulduğu için göstermelik adayın ciddi oranda oy alabileceği de ifade ediliyor. HDP’de bölgede kritik yerlerde gösterilecek adayların kampanya döneminde gözaltına alınma ihtimaline karşı alternatif çözüm önerileri gündeme getiriliyor. Kritik belediyelere gözaltına alınmaması için milletvekillerinin aday gösterilebileceği dile getiriliyor.

