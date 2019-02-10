HDP Batman belediye başkan adayı gözaltına alındı

Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA) - TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele eden Batman Petrolspor-Velimeşespor maçını protokol tribününde izlemek için stadyuma gelen HDP Batman Belediye Başkan adayı Sabri Özdemir, protokol listesinde adı olmadığından dolayı polis ekipleri girişine izin vermeyince çıkan tartışmanın ardından gözaltına alındı.

Hakkında açılan terör soruşturması kapsamından İçişleri Bakanlığı'nca 11 Eylül 2016 günü Batman Belediye Başkanlığı görevinden alınan Sabri Özdemir, 31 Mart seçimlerinde HDP'nin Batman Belediye Başkan adayı olarak açıklandı. Özdemir, bugün Batman Stadyumu'nda oynanan Batman Petrolspor- Velimeşespor maçını izlemek için protokol girişini kullanmak istedi. Statta görevli polis ekipleri, Özdemir'in protokol listesinde isminin olmadığından dolayı giriş yapmasına izin vermedi. Özdemir, protokol tribününe gitmek için ısrarda bulunması üzerine polis ekipleriyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Özdemir gözaltına alındı.

Batman Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Özdemir'in ifade işlemleri sürüyor.

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