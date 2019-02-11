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HDP Batman belediye başkan adayı serbest bırakıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.02.2019 11:45 | Son Güncelleme

BATMAN Petrolspor- Velimeşespor maçını dün protokol tribününde izlemek için ısrar edip, polislerle tartıştığı iddiasıyla gözaltına alınan HDP Batman belediye başkan adayı Sabri Özdemir, serbest bırakıldı.

HDP Batman belediye başkan adayı serbest bırakıldı

BATMAN, (DHA)- BATMAN Petrolspor- Velimeşespor maçını dün protokol tribününde izlemek için ısrar edip, polislerle tartıştığı iddiasıyla gözaltına alınan HDP Batman belediye başkan adayı Sabri Özdemir, serbest bırakıldı.
Dün, TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele eden Batman Petrolspor-Velimeşespor maçını protokol tribününde izlemek için stadyuma gelen HDP Batman belediye başkan adayı Sabri Özdemir'in protokol listesinde adı olmadığı için girişine izin verilmedi. Özdemir, çıkan tartışmanın ardından gözaltına alındı. Batman Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Özdemir, dün akşam saatlerinde ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.
Özdemir, hakkında açılan terör soruşturması kapsamından İçişleri Bakanlığı'nca 11 Eylül 2016 günü Batman Belediye Başkanlığı görevinden alınmıştı.

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