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HDP Batman İl Başkanı Toğuç, tutuklandı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2018 21:04 | Son Güncelleme

ŞÜPHELİLERİN ADRESLERİNDE 3 ADET POLİS ÜNİFORMASI ELE GEÇTİ HDP İl Başkanı Nizamettin Toğuç'un tutuklanması ve terör soruşturmasına ilişkin Batman Valiliği'nce yazılı açıklama yapıldı.

ŞÜPHELİLERİN ADRESLERİNDE 3 ADET POLİS ÜNİFORMASI ELE GEÇTİ
HDP İl Başkanı Nizamettin Toğuç'un tutuklanması ve terör soruşturmasına ilişkin Batman Valiliği'nce yazılı açıklama yapıldı. Gözaltına alınan kişilerin adreslerinde yapılan aramada 3 adet polis üniforması, bulunduğu belirtilen açıklama şöyle:
"İlimiz Emniyet Müdürlüğünce PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; örgüte yardım ve yataklık yaparak eleman temin eden şahıslara yönelik 06.10.2018 tarihinde eş zamanlı yapılan operasyonda 9 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 3 adet polis üniforması, suç unsuru teşkil eden çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Şüpheli şahısların çıkarıldığı adli merciler tarafından aralarında HDP Batman İl Başkanının da bulunduğu 7 şahıs tutuklanmış olup, 2 şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır. Bölgemizde huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde terör ile mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlerimiz kararlılıkla devam edecektir."

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