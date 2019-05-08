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HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran:

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.05.2019 13:12 | Son Güncelleme

"Binlerce insan açlık grevinde, 15 siyasi tutsak ölüm orucunda ve iktidara şu çağrıda bulunuyorlar: Hukukunuzu uygulayın"

HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, "Binlerce insan açlık grevinde, 15 siyasi tutsak ölüm orucunda ve iktidara şu çağrıda bulunuyorlar: Hukukunuzu uygulayın." dedi.

Başaran, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in yaptığı açlık grevine dikkati çekerek açlık grevlerinin her geçen gün yakıcılığını ve güncelliğini koruduğunu söyledi.

Terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan'a tecrit uygulandığını öne süren Başaran, "Bir avukat görüşünün olması toplumda belli bir sevinç yaratsa da aslında toplum, açlık grevi direnişçileri ve Diyarbakır'da açlık grevini yürüten milletvekillerimiz tarafından bu bir kerelik görüşmenin tecridin kaldırıldığı anlamına gelmediği, bunun sadece daha önceki görüşmelere benzer şekilde iktidarın elini rahatlatmak için yaptığı bir hamle olarak değerlendiriliyor." diye konuştu.

Bazı cezaevlerinde açlık grevinde olan tutuklu ve hükümlülerin yaşadığı sorunları anlatan Başaran, "Binlerce insan açlık grevinde, 15 siyasi tutsak ölüm orucunda ve iktidara şu çağrıda bulunuyorlar: Hukukunuzu uygulayın." ifadelerini kullandı.

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