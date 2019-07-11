HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, "Cezaevlerindeki bazı uygulamaların, cezaevi müdürlerince fevri ve kendilerine iş edinilerek yapıldığını düşünüyoruz." dedi.

Başaran, HDP Mardin Milletvekili Ebrü Günay ile düzenlediği basın toplantısında, "cezaevlerinde açlık grevlerinin sona erdirilmesiyle tecritte ufak bir gedik açıldığını, tamamen ortadan kalkmadığını" söyledi.

Cezaevlerindeki hak ihlallelerinin daha da büyüdüğünü ileri süren Başaran, "Cezaevlerindeki bazı uygulamaların, cezaevi müdürlerince fevri ve kendilerine iş edinilerek yapıldığını düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'de işkence yokmuş gibi bir tablo çizilmeye çalışıldığını savunan Başaran, "İşkencenin insanlık suçu olduğunu, bu konuya göz yumarak var olan suçlara ortak olunduğunu iktidara hatırlatıyoruz. Bu uygulamaların sonucunda cezaevlerinde çıkacak en ufak bir sorunun yükünün kendilerinde olduğunu ifade ediyoruz." diye konuştu.

HDP Mardin Milletvekili Günay ise bir ülkede demokrasinin, insan haklarına saygının var olduğunun en iyi anlaşıldığı yerlerin cezaevleri olduğunu belirtti.

Günay, Türkiye'nin cezaevleri koşulları itibarıyla geride olduğunu savunarak, yetkililerin cezaevleriyle ilgili sorunlarda aktif çalışması gerektiğini kaydetti.

