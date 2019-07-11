HABER

HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran:

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.07.2019 16:09 | Son Güncelleme

"Cezaevlerindeki bazı uygulamaların, cezaevi müdürlerince fevri ve kendilerine iş edinilerek yapıldığını düşünüyoruz"

HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, "Cezaevlerindeki bazı uygulamaların, cezaevi müdürlerince fevri ve kendilerine iş edinilerek yapıldığını düşünüyoruz." dedi.

Başaran, HDP Mardin Milletvekili Ebrü Günay ile düzenlediği basın toplantısında, "cezaevlerinde açlık grevlerinin sona erdirilmesiyle tecritte ufak bir gedik açıldığını, tamamen ortadan kalkmadığını" söyledi.

Cezaevlerindeki hak ihlallelerinin daha da büyüdüğünü ileri süren Başaran, "Cezaevlerindeki bazı uygulamaların, cezaevi müdürlerince fevri ve kendilerine iş edinilerek yapıldığını düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'de işkence yokmuş gibi bir tablo çizilmeye çalışıldığını savunan Başaran, "İşkencenin insanlık suçu olduğunu, bu konuya göz yumarak var olan suçlara ortak olunduğunu iktidara hatırlatıyoruz. Bu uygulamaların sonucunda cezaevlerinde çıkacak en ufak bir sorunun yükünün kendilerinde olduğunu ifade ediyoruz." diye konuştu.

HDP Mardin Milletvekili Günay ise bir ülkede demokrasinin, insan haklarına saygının var olduğunun en iyi anlaşıldığı yerlerin cezaevleri olduğunu belirtti.

Günay, Türkiye'nin cezaevleri koşulları itibarıyla geride olduğunu savunarak, yetkililerin cezaevleriyle ilgili sorunlarda aktif çalışması gerektiğini kaydetti.

Hepsi aynı şekilde ölüyor! Devlet o hastalığı duyar duymaz seferber olduHepsi aynı şekilde ölüyor! Devlet o hastalığı duyar duymaz seferber oldu
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na iki ödülCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na iki ödül
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti milletvekilleriyle kahvaltıda buluştuCumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti milletvekilleriyle kahvaltıda buluştu
Anahtar Kelimeler:
Cezaevleri HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran

En Çok Okunan Haberler

Sakarya'daki kan donduran olayla ilgili yeni gelişme!

Sakarya'daki kan donduran olayla ilgili yeni gelişme!

Seksenler hakkında flaş gelişme!

Seksenler hakkında flaş gelişme!

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Artık suyundan en çok Arif Erdem içiyordu

Artık suyundan en çok Arif Erdem içiyordu

Ankara'da hastanede 'kimyasal madde' alarmı!

Ankara'da hastanede 'kimyasal madde' alarmı!

Körfez'de gerilim tırmandı! Petrol tankerini durdurmaya çalıştı

Körfez'de gerilim tırmandı! Petrol tankerini durdurmaya çalıştı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İmamoğlu'ndan flaş açıklama: Evet peşkeş çekiyorum

İmamoğlu'ndan flaş açıklama: Evet peşkeş çekiyorum

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

İmamoğlu şaştı kaldı! Önüne deterjan döktüler

İmamoğlu şaştı kaldı! Önüne deterjan döktüler

Ali Babacan'ın danışmanı yeni parti için tarih verdi

Ali Babacan'ın danışmanı yeni parti için tarih verdi

Diğer Haberler
'15 Temmuz' görselleri sosyal medya hesaplarında

'15 Temmuz' görselleri sosyal medya hesaplarında

"15 Temmuz tiyatro değil, bal gibi kanlı bir darbe girişimiydi"

CHP'li Özel'den 15 Temmuz açıklaması

Anketçi Mehmet Ali Kulat'tan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan iddialarına açıklama

Davutoğlu ve Babacan'la ilgili 'anket' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Iraklı üst düzey heyeti kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Iraklı üst düzey heyeti kabul etti

İBB Başkanı İmamoğlu: Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz?

İBB Başkanı İmamoğlu: Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz?

CHP'li Öztrak'tan yeni parti açıklaması

CHP'li Öztrak: Erdoğan bu işten çok korkmuş!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.