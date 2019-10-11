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HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran:

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.10.2019 14:20 | Son Güncelleme

"(Barış Pınarı Harekatı) Meselenin çözümü bin yıldır aynı topraklarda yaşadığınız Kürtlerle oturup, konuşup, müzakere edip barışmaktır"

HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili, "Meselenin çözümü bin yıldır aynı topraklarda yaşadığınız Kürtlerle oturup, konuşup, müzakere edip barışmaktır." dedi.

Başaran, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Barış Pınarı Harekatı'nın, "iktidarın kendini devam ettirme, iktidarını sağlamlaştırma, milliyetçi oyları konsolide ederek kendini bir süre daha var etme savaşı" olduğunu söyledi.

Kuzey Suriye'nin, terör örgütü DEAŞ'tan temizlenmesinden bu yana sınır ötesinden Türkiye'ye dönük tek bir saldırı olmadığını savunan Başaran, "Mesele sınır güvenliğini korumak değil, Hafız Esad'ın gerçekleştiremediği, Türkiye'nin de Kürt alerjisi üzerine kurguladığı bir Selefi-IŞİD kemeri oluşturma işgalidir." diye konuştu.

İktidarın, terör örgütü DEAŞ'ı temizleme iddiasında bulunduğuna dikkati çeken Başaran, "İsmine 'Barış Pınarı' denilen işgal girişimine ses yükseltmekten başka çaremiz yok. Bizlere gözaltını bir tehdit olarak gösterenler, yargıyı Demokles'in kılıcı gibi kafamızın üzerinde sallandırıp bize cezaevini gösterenler, her gün yayınlarda bizi hain olarak damgalayanlar bilsin ki biz bu savaş siyasetine karşı durmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

İktidara seslenen Başaran, şunları kaydetti:

"Bu meselenin çözümü, içeride ve dışarıda çetelerle iş birliği yaparak değil, bin yıldır aynı topraklarda yaşadığınız Kürtlerle oturup, konuşup, müzakere edip barışmaktır. Kürtlerle barışmadan bir adım daha ileriye gidemeyeceğinizi, bu ülkenin her defasında daha kötü bir duruma geleceğini bir kez daha kendilerine hatırlatıyoruz."

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Barış Pınarı Harekatı HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran meclis

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