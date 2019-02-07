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HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca'ya 15 yıla kadar hapis istemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 13:47 | Son Güncelleme

Uca'nın terör soruşturması kapsamında Diyarbakır'da yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanığın "terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti

DİYARBAKIR (AA) - Terör soruşturması kapsamında hakkında dava açılan HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca'nın yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaada, "terör örgütüne üye olmak" suçundan sanığın 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Uca katılmazken, avukatı hazır bulundu.

Savcı esas hakkındaki mütalaasında, Uca'nın katıldığı, terör örgütü propagandasına dönüşen eylem ve etkinlikleri hatırlatarak, sanığın "siyasi faaliyet" görünümü altında gerçekleştirdiği anlatılan eylemlerinin, salt "siyasi faaliyet" kapsamında görülemeyeceğini belirtti.

Mütalaada, katıldığı eylem ve etkinliklerde Uca'nın yaptığı konuşmaların terör örgütünün amacı doğrultusunda olduğunu vurgulayan savcı, sanığın "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Uca'nın avukatı, esas hakkında savunma hazırlamak üzere mahkemeden süre talebinde bulundu.

Mahkeme, talebi kabul ederek, duruşmayı erteledi.

- İstenilen ceza

İddianamede, Feleknas Uca hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istenerek, mahkumiyeti halinde Türk Ceza Kanunu'nun 53/1 maddesinde görülen hak yoksunluklarına hükmedilmesi talep ediliyor.

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