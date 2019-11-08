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HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz:

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.11.2019 11:55 | Son Güncelleme

"Türkiye, önünü açması, rahatlaması gerekirken gözaltılar, kayyumlar ve şiddet atmosferi ile iç içe kalmaktadır"

HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, bazı belediyelere yapılan kayyum görevlendirmelerine tepki göstererek, "Halkın iradesine el konuluyor. Bunun bir an önce durdurulması lazımdır." dedi.

İpekyüz, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Van'ın HDP'li İpekyolu Belediye Başkanı Azim Yacan ve Meclis Üyesi Şehsade Kurt ile Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüsü Sedat Şenoğlu'nun gözaltına alındığını anımsatarak, "Türkiye, önünü açması, rahatlaması gerekirken gözaltılar, kayyumlar ve şiddet atmosferi ile iç içe kalmaktadır." ifadesini kullandı.

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş'a, dün Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki bütçe görüşmelerinde "geçmiş dönemde atanan 95 kayyuma denetim yapıp yapmadıklarını" sorduklarını anlatan İpekyüz, "Sayıştay Başkanı, 'kayyumlar döneminde 31 belediyede usulsüzlük saptanmıştır. Bunlarla ilgili rapor sunulmuştur' yanıtını verdi. Meclis adına denetim yapan kurum, 31 belediyede bunu belgeliyor. Bunlar ayyuka çıkmış düzeyde ama hiçbir işlem yapılmamış." diye konuştu.

İpekyüz, Sayıştay raporlarının takipçisi olacaklarını söyledi.

Belediye başkanlarının sistematik olarak sabahın erken saatlerinde gözaltına alındığını savunan İpekyüz, "Halkın iradesine el konuluyor. Bunun bir an önce durdurulması lazımdır." dedi.

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kayyum Necdet İpekyüz

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