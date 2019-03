HDP Batman ve Siirt'te miting düzenledi

BATMAN/SİİRT (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Yine soruşturma açıldı bana. Savcılar talimatla harekete geçiyor, sadece bana değil bütün HDP'lilere." dedi.

Temelli, Batman'ın Kozluk, Beşiri ile Siirt'in Kurtalan ilçesinde partisince düzenlenen mitinglere katıldı.

Kozluk ilçesinde düzenlenen mitingde konuşan Temelli, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının, kendisi hakkında "terör örgütü propagandası yapmaktan" suçundan soruşturma başlatmasına tepki gösterdi.

Terör örgütü propagandası yapmadığını savunan Temelli, şöyle dedi:

"Bu ülkede adaletsizlik, hukuksuzluk her geçen gün artıyor, her yere yayılıyor. Bu ülkede hukuksuzluğa, adaletsizliğe son verme zamanı gelmiştir. Yine soruşturma açıldı bana. Savcılar talimatla harekete geçiyor, sadece bana değil bütün HDP'lilere. Nerede HDP'li görseler ya gözaltına alıyorlar ya soruşturma açıyorlar. Sabah akşam talimatla soruşturma açıyorlar. Terör örgütünün propagandasıymış, bin kere söyledik. HDP terörist değildir, biz HDP'nin sesini her yerde yükseltmeye devam edeceğiz."