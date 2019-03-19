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HDP Batman ve Siirt'te miting düzenledi

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.03.2019 17:18 | Son Güncelleme

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli: - "Yine soruşturma açıldı bana. Savcılar talimatla harekete geçiyor, sadece bana değil bütün HDP'lilere" - "Muş'ta, Bingöl'de, Kars'ta iktidara geleceğiz. Hep birlikte kentimizi yöneteceğiz. Tek başımıza iktidara gelemediğimiz yerlerde de anamızın ak sütü gibi helal olan oylarımızla demokrasi güçlerini iktidara taşıyacağız"

BATMAN/SİİRT (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Yine soruşturma açıldı bana. Savcılar talimatla harekete geçiyor, sadece bana değil bütün HDP'lilere." dedi.

Temelli, Batman'ın Kozluk, Beşiri ile Siirt'in Kurtalan ilçesinde partisince düzenlenen mitinglere katıldı.

Kozluk ilçesinde düzenlenen mitingde konuşan Temelli, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının, kendisi hakkında "terör örgütü propagandası yapmaktan" suçundan soruşturma başlatmasına tepki gösterdi.

Terör örgütü propagandası yapmadığını savunan Temelli, şöyle dedi:

"Bu ülkede adaletsizlik, hukuksuzluk her geçen gün artıyor, her yere yayılıyor. Bu ülkede hukuksuzluğa, adaletsizliğe son verme zamanı gelmiştir. Yine soruşturma açıldı bana. Savcılar talimatla harekete geçiyor, sadece bana değil bütün HDP'lilere. Nerede HDP'li görseler ya gözaltına alıyorlar ya soruşturma açıyorlar. Sabah akşam talimatla soruşturma açıyorlar. Terör örgütünün propagandasıymış, bin kere söyledik. HDP terörist değildir, biz HDP'nin sesini her yerde yükseltmeye devam edeceğiz."

Beşiri ilçesinde de düzenlenen mitinge katılan Temelli, daha sonra Siirt'in Kurtalan ilçesine geçti.

Temelli, Kurtalan'daki mitingde, yüzlerce yıldır bu topraklarda Türk'ü ve Kürt'üyle 72 millet bir arada yaşadıklarını belirtti.

Kentleri var ettiklerini, yaşam ve geleceği hep birlikte ördüklerini ifade eden Temelli, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu zamana kadar böyle geldik, böyle de devam edeceğiz. Kayyum olmayan yerlerde de Kurtalan'da da olduğu gibi iktidara geleceğiz. Muş'ta, Bingöl'de, Kars'ta iktidara geleceğiz. Hep birlikte kentimizi yöneteceğiz. Tek başımıza iktidara gelemediğimiz yerlerde de anamızın ak sütü gibi helal olan oylarımızla demokrasi güçlerini iktidara taşıyacağız."

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