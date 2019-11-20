HDP, belediyelere yapılan görevlendirmelere ilişkin deklarasyon yayınladı

Halkların Demokratik Partisi (HDP), belediyelere yapılan görevlendirmelere ilişkin hazırladığı deklarasyonda erken seçim çağrısı yaptı.

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli, belediyelere yapılan görevlendirmelerin tartışılması amacıyla bir otelde düzenlenen toplantıya katıldı.

Buldan, burada yaptığı konuşmada, demokrasi ısrarından vazgeçmeyeceklerini ifade etti. Çeşitli parti ve kuruluşlarla kurdukları ittifakı hatırlatan Buldan, "Kürt ittifakımız sadece seçimlerle sınırlı değildir, Kürt halkının geleceğinin ittifakıdır." dedi.

Mücadeleye başladıklarında ateşten gömlek giydiklerini ve bunu hiç çıkarmadıklarını ifade eden Buldan, karşılaştıkları zorluklara rağmen mücadelelerini sürdürdüklerini, geri adım atmadan halkın değerlerine sonuna kadar sahip çıktıklarını belirtti.

Sezai Temelli ise "İktidar hala bizim geri adım atacağımıza inanıyor. Bunu yapmayacağımızı defalarca dile getirdik. Sokaklarda, mahallelerde, iş yerlerinde örgütlü mücadelemizle, geçmişimizden aldığımız güçle bunu hayata geçireceğiz." diye konuştu.