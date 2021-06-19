HDP binasına saldıran Gencer'le ilgili yeni gelişme! Hepsi evinden çıktı

Silahlı fotoğrafları ortaya çıkan katil zanlısı Onur Gencer'in, emniyette ve savcılıkta verdiği ifadede, binada kaç kişi bulunursa bulunsun öldürme niyetiyle içeri girdiğini söylediği öğrenildi. Gencer'in, sosyal medyadan zaman zaman terör örgütü PKK sempatizanlarıyla tartışmalar yaşadığını belirttiği de kaydedildi. Gencer'in, ifadesinde, "PKK'dan nefret ediyorum. Zaman zaman sosyal medyada küfürleşiyoruz. Bina çevresine birkaç kez keşif için gittim. Binaya gittiğimde orada birkaç kişinin olabileceğini düşündüm. Oraya PKK'lıların gittiğini bildiğimden herhangi bir ayrım yapmayacaktım. Kim olsa ateş edecektim. Silahımda olan 10 mermiyi de ateşledim" dediği öğrenildi.

Olay, perşembe günü saat 11.00 sıralarında, Çankaya semtinde meydana geldi. İş hanının 2'nci katındaki HDP İl Başkanlığı'na gelen, eski sağlık çalışanı Onur Gencer, partide çay servisi yapan ve annesi rahatsız olduğu için yerine 1 günlüğüne çalışmaya gelen Deniz Poyraz'ı tabancayla ateş edip, öldürdü. Silah sesleri üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, binanın bulunduğu sokağın çevresini güvenlik şeridiyle çevirerek, yaya geçişine kapattı. Saldırgan, polisin çalışmasıyla yakalanarak, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri sonrası dün adliyeye sevk edilen Onur Gencer, 'tasarlayarak adam öldürmek' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Deniz Poyraz ise aynı gün Kadifekale Hava Şehitleri Camii'ndeki cenaze töreni sonrası toprağa verildi.

YİVSİZ AV TÜFEĞİ BULUNDURMA RUHSATI VARMIŞ

Öte yandan saldırı sonrası yeni bilgilere de ulaşıldı. Onur Gencer'in evinde, polis tarafından arama yapıldığı öğrenildi. Arama sonucu 1 av tüfeği ile 1 kurusıkı tabanca ele geçirildiği belirtildi. Gencer'in, yivsiz av tüfeği bulundurma ruhsatı aldığı ve yasal olarak avlanma için bu tüfeği kullanma izninin olduğu öğrenildi.

ATIŞ TALİMİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Saldırgan Onur Gencer'in son 1 yılda 7 kez poligona giderek atış talimi yaptığını ifade eden CNN Türk İstihbarat Şefi Nihat Uludağ, konuya ilişkin önemli bilgiler verdi. Uludağ, "Saldırıya gelmeden önce bir takım hazırlıklar yapmış, çalışmalar yapmış, atış talimi yapmış, keşifler yapmış, hatta saldırı düzenleyeceği HDP binasının yerini bulmuş, hatta o bina içinde bulunan bir İngilizce kursu var. orada kursa kendini kayıt ettirmiş ki kimler girip çıkıyor, şartları ne, koruması var mı? Ön bir keşif yapmış. Yani planlı, projeli bir saldırı olayı. Peki bu saldırının arkasında kim var? Önemli olan soru bence bu." dedi.

KAMERA KAYITLARINA POLİS İNCELEMESİ

Öte yandan polis ekipleri, HDP il binasının çevresindeki 6 iş yerinden son 1 aya ait kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

(DHA)

