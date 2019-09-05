HABER

HDP binasına terör baskını

YAŞAM HABERLERİ  | 05.09.2019 17:54 | Son Güncelleme

Çorlu’da HDP binasına baskın düzenleyen polis, çok sayıda kitap, örgütsel dokuman, materyal ve evrak ile terörist fotoğraflarına el koydu.HDP Çorlu İlçe Örgütü’nün Çorlu’da Şeyhsinan Mahallesi Şehit Teğmen Yavzuer Caddesi üzerinde yer alan bir iş merkezindeki binasına Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin yanı sıra çok sayıda resmi ve sivil polis ekibinin katılımıyla baskın düzenlendi.

Çorlu’da HDP binasına baskın düzenleyen polis, çok sayıda kitap, örgütsel dokuman, materyal ve evrak ile terörist fotoğraflarına el koydu.
HDP Çorlu İlçe Örgütü’nün Çorlu’da Şeyhsinan Mahallesi Şehit Teğmen Yavzuer Caddesi üzerinde yer alan bir iş merkezindeki binasına Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin yanı sıra çok sayıda resmi ve sivil polis ekibinin katılımıyla baskın düzenlendi. Polis binanın çevresinde de geniş güvenlik önlemi aldı. Parti binasında terör örgütü ile ilişkili dokuman ve materyal arayan polis, üzerlerinde bölücü terör örgütünün amblemlerini de taşıyan terörist fotoğrafları ile terörist başı Abdullah Öcalan’ın posterine el koydu. Polis parti binasındaki çok sayıda kitap, dergi ve materyali de delil torbalarına koyarak incelenmek üzere Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü.
Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

PARTNER Tok kalmak için yapılması gerekenler Tok kalmak için yapılması gerekenler
Foça'da besi çiftlikleri yakınında yangın (2)Foça'da besi çiftlikleri yakınında yangın (2)
İki gündür kayıp kadın, ormanlık alanda bulunduİki gündür kayıp kadın, ormanlık alanda bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Putin'den flaş Türkiye teklifi

Putin'den flaş Türkiye teklifi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'de değişim sinyali

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'de değişim sinyali

Peş peşe gelen seçim çağrıları sonrası Feyzioğlu'ndan açıklama

Peş peşe gelen seçim çağrıları sonrası Feyzioğlu'ndan açıklama

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Podyumda elbisesi düşen modelin zor anları...

Podyumda elbisesi düşen modelin zor anları...

Müge Anlı'da olay itiraf! 'Ormanda ilişkiye girdik'

Müge Anlı'da olay itiraf! 'Ormanda ilişkiye girdik'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Restoranın oyun parkında korkunç ölüm! Helikopterde elektrik çarptı...

5 yaşındaki kız çocuğunun korkunç ölümü...

Kız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

Kız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

Türkiye'nin kanını donduran cinayette gelişme: Minik Eymen'in aile dramı ortaya çıktı...

Minik Eymen'in aile dramı ortaya çıktı...

Evdeki yılan paniğe neden oldu

Bir günde ikinci yılan vakası!

Kayıp iki kız için arama çalışması başlatıldı

Polis her yerde onları arıyor!

16 gündür kayıp olan şahıs uçurumda ölü bulundu

Günlerdir kayıptı... Cansız bedeni uçurumda bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.